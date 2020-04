Miguel Angel Gallardo apela a la unidad frente al coronavirus en el Día de la Provincia

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha apelado a la unidad de acción frente al coronavirus, cuya crisis sanitaria obligó a suspender los actos del día de la provincia que se celebran este 26 de abril.



Con motivo de esta cita, el presidente ha querido dejar un mensaje, a través de un vídeo, asegurando que la mejor forma de celebrar el Día de la Provincia es protegiendo a los mayores.



En el vídeo colgado en las redes sociales de la institución provincial, Gallardo apela a la unidad de todos, rcalcando que "este año no tenemos nada que celebrar y, menos, que felicitar", señala sobre el "mayor reto" al que nunca se ha enfrentado como sociedad, en referencia a esta pandemia que "ha llegado a nuestras vidas y que nos ataca de forma implacable y para la que tenemos que estar todos unidos, para poderla combatir".

Para el responsable de la institución provincial pacense, "es el tiempo de la unidad y del esfuerzo compartido. Y es el momento de valorar el ejemplo que los ciudadanos estáis dando en vuestras casas. Un gesto ejemplar, responsable y maduro, de una sociedad que quiere salir junta".



También ha tenido palabras de recuerdo para aquellas personas que como consecuencia del coronavirus han fallecido, indicando que, "detrás de cada persona hay una vida y al lado de esa vida, hay una familia que ha quedado rota como consecuencia de esta terrible enfermedad, que además no ha podido despedir a su ser querido como le hubiera gustado".



En este sentido, ha valorado el papel del colectivo de mayores, a quienes ha recordado las generaciones actuales deben la democracia de la que hoy disfrutan, matizando que "hoy nosotros debemos devolvérselo con afecto y con cariño pero, sobre todo, protegiéndoles".



El presidente de la Diputación también ha dedicado parte de su discurso a agradecer la labor de "héroes anónimos" como el personal sanitario, "que pone en riesgo su salud para prevenir y curar" a los demás, el personal que desinfecta las calles o los que están al frente de los supermercados para suministrar alimentos. También otros servicios esenciales, como los bomberos o las brigadas de carreteras.



Por último, Gallardo no se ha olvidado de los "alcaldes y alcaldesas, que en el mundo rural se desviven cada día para intentar dar respuesta" a estos "momentos difíciles".



VÍDEOS DE LAS ONCE COMARCAS



Desde la institución provincial, se ha optado por recordar este Día de la Provincia rindiendo homenaje a sus comarcas. El pasado sábado 18 de abril arrancó una serie de vídeos, con mensajes de esperanza y de ánimo, que se irán dedicando a cada una de comarcas de la provincia.



La serie arrancó con el vídeo dedicado a la Campiña Sur, y esta semana también se ha publicado en las redes sociales de la Diputación de Badajoz el vídeo de la comarca de La Serena y, ayer sábado, el de La Siberia.



Se publicarán once vídeos, tantos como comarcas tiene la provincia. Y todos con un mensaje claro y común: "Volveremos a pisar nuestra tierra".

Cabe recordar que fue en diciembre del 2017, cuando el presidente provincial anunció que el 26 de abril quedara marcado en el calendario como cita ineludible para los pacenses.



Ese día se celebra desde el 2018 el Día de la Provincia de Badajoz para recordar que aquella jornada de 1979 se constituyó la primera Corporación Provincial tras la celebración de las primeras elecciones locales.



Este día sirve para que la diputación reconozca la labor de personas, instituciones, empresas y emprendedores. Se entregan, también, las medallas de oro de la provincia. Ya habrá que esperar a la edición del 2021.