Cuentos Violeta y Martín invitan a niños a educar en igualdad leyendo y coloreando fichas

Este proyecto es una oportunidad para distraer y enseñar a los más pequeños de la casa sobre igualdad de género en temas como grandes mujeres de la historia, el cortometraje y las primeras olimpiadas.

Así, desde un ordenador o dispositivo portátil, se puede acceder a estas narraciones que se acompañan con fichas para colorear.

Desde la institución provincial pacense, se señala que estos cuentos no pretenden solo educar en igualdad a los pequeños de la casa, dado que sus "fabulosas" ilustraciones buscan también sensibilizan a los más mayores.

A través de Violeta y Martín, dos niños de La Siberia extremeña, nos adentramos en los mundos de la igualdad de género, implicando en la iniciativa a instituciones como la Diputación de Badajoz, entidad que ha subvencionando este proyecto, y a mujeres como Elena Ayuso Ledesma, deportista de élite y siberiana; Silvia Venegas, extremeña de Santa Marta de los Barros, directora, productora, guionista y premio Goya en 2014; y María Victoria Gil Álvarez, de Almendralejo, científica, profesora, divulgadora y activista social.

Junto a ellas, han colaborado hombres del talento de Pablo Ruiz Sánchez, siberiano de Puebla de Alcocer, y el cacereño Fermín Solís, dibujante de cómics e ilustrador, que han trabajado en la película de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' y que, "entendieron que la igualdad es cosa de todos, y que es importante que sea estimulada desde la infancia más temprana como aquella fórmula necesaria para conseguir una sociedad de avance y progreso".

GRANDES MUJERES DE LA HISTORIA, EL PRIMER CUENTO

El primer cuento es 'Grandes mujeres de la historia' y pretende hacer valer la personalidad que se forja desde la infancia.

Por eso, Violeta, la simpática protagonista de esta aventura, se empeña en demostrar que las niñas pueden ser todo aquello que se propongan, "sin permitir que nadie jamás corte sus alas ni robe su esencia".

Prologado por la profesora de la Universidad de Extremadura (UEx) María Victoria Gil, defiende que "todos los niños y niñas deben aprender a escoger el camino que les haga felices, incluso, aunque en ocasiones, algunas voces indiquen otra dirección y surjan manos que pretendan borrar su senda".

Titulado 'El cortometraje', este segundo cuento enseña que imaginar es el primer paso para crear y generar un cambio y que, por eso, es tan importante la cultura.

En esta narración ilustrada, el cine es la vía para visibilizar a mujeres a romper con los estereotipos, una cuestión fundamental "porque si no las vemos parece que no existen y no pueden servirnos de inspiración", afirman los creadores del proyecto.

Quien prologa este cuento es la cineasta Silvia Venegas, que escribe: "Yo, como los protagonistas de este cuento, sueño con hacer películas que rompan con los estereotipos. Es mi compromiso con las mujeres que no pudieron ni soñar, como mi abuela que trabajó desde niña y no pudo ni aprender a leer. Y sois vosotros, los niños y las niñas de hoy, quienes cambiaréis el mundo. Si algo no os gusta, soñad y cambiadlo. Como dice Violeta, escribid vuestra propia historia".

'Las primeras Olimpiadas' da nombre al tercer cuento, donde el deporte se descubre como un buen vehículo para la igualdad, y para poder comprender que personas con capacidades diferentes pueden conseguir todo aquello que se propongan.

Por ello, este cuento es prologado por la deportista olímpica Elena Ayuso, para quien se tiene que dar una condición, "querer que todos y todas seamos iguales, cada persona con sus limitaciones, y que el único obstáculo para conseguir los objetivos sea uno mismo".

Ayuso expresa también que, al igual que ocurre en el cuento de las Olimpiadas Escolares, "todas las personas tenemos derecho a practicar deporte, pero todas y todos juntos y en armonía", recalcando que, "si remamos en la misma dirección, estoy convencida que haremos un mundo mejor".

Al finalizar los cuentos, los niños y niñas encontrarán unas fichas para colorear y dar rienda su imaginación. Estos cuentos y materiales educativos son gratuitos y pueden encontrarse en la web de 'Cuentos para la igualdad de género'.