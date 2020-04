Presidente Extremeño subraya que se ha de ser muy cauteloso en la fase de descofinamiento

Tras la reunión con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, resto de Jefes Autonómicos, por videoconferencia, el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido máxima cautela y máxima paciencia y, lo definiría como un desconfinamiento "a camara lenta", puede que sea ni siquiera por territorios, sino por municipios y zona y, así esta recogido en estudios y organigramas que se están preparando y, todavía no se han concretado.

Sobre el encuentro, Fernández Vara ha señalado que "casi todos, diría todos, subrayando que el ambiente de la reunión ha sido muy bueno, el mejor de las seis reuniones mantenidas", en el ámbito educativo, ha habido más coincidencias y, se pueda proceder a terminar el curso en los términos acordados.

Además, ha explicado que el Presidente del Gobierno ha puesto en valor una cuestión, que él mismo valora mucho personalmente, dar "un gran papel a la Atención Primaria en toda la desescalada, no puede haber desescalada, sin absoluto control y, para poder llevarlo a cabo "tenemos la suerte de disponer una magnífica atención primaria", recordando que muchos hospitales no se han colapsado gracias a la labor de estos médicos y enfermeros y, en Exttremadura, se ha notado mucho, "no sé si habrá otra región con otra Atención Primaria igual pero, mejor no".

Según Fernández Vara, en la reunión, se ha visualizado el "apoyo de todo el mundo a un gran acuerdo de construcción social y económica del país, no se puede salir de cualquier manera pero, desde luego, como no se puede salir es sin salir unidos, lo que piensan los ciudadanos están calando en los políticos y, estamos todos convencidos de que es la única salida razonable y posible en estos tiempos".

Junto con ello, ha indicado que "hemos planteado que aunque queramos ver esto desde la racionalidad, esta crisiis tiene un componente emocional y, se tiene que recuperar que, en las farmacias, haya acceso a los elementos esenciales y, eso representará tranquilidad en los ciudadanos y, pernsará "si las necesito ahí están", todo se normalizará mñas y mejor cuando vayamos normalizando cosas".