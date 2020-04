Gutiérrez: No se puede plantear vuelta a aulas hasta que autoridad sanitaria no lo indique

Así, la consejera ha dicho que la Junta "no se puede plantear la vuelta de los alumnos a las aulas en ningún momento hasta que la autoridad sanitaria no lo indique".

En este sentido, ha matizado que, "ni tan siquiera el propio Ministerio de Educación pueden adelantar nada".

Para la consejera, es "muy temerario" preguntar si la Junta de Extremadura plantea una posible fecha de regreso a las aulas, porque tal y como ha incidido no tiene esa "autoridad".

De esta forma, ha recalcado que "la salud está por encima de todo. Es una pandemia desconocida que estamos sufriendo todos y vamos a ser muy cautos y a respetar lo que la autoridad sanitaria establezca. No podemos garantizar ni hacer anuncios que no sirve de nada en este momento porque sería una incertidumbre decir algo que no se sabe y crear mucha más incertidumbre en el alumnado, en el profesorado y en todo el colectivo".

Y, Gutiérrez ha concluido que, "cuando lo sepamos con certeza se anunciará, pero hoy por hoy no".