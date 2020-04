Monago: Extremadura puede tener "la desescalada más lenta" que en el resto de España

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este jueves que puede ser que en Extremadura "la desescalada sea más lenta" que en el resto de España, tras confirmar que en la región, el crecimiento del número de contagios apenas ha descendido un 0,8 por ciento en las dos últimas semanas, mientras que a nivel nacional ha sido un 6,6 por ciento, según los datos del Instituto de Salud Carlos III.



Así pues, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa Extremadura como la región con el "mayor índice de reproducción del coronavirus" en toda España, destacando que la provincia de Cáceres "está sufriendo esta pandemia con especial incidencia".



Y es que, a su entender, "el número de fallecidos es sobrecogedor", por lo que ha pedido a la Junta de Extremadura que "actúe ya" para evitar que Extremadura sea la región con mayor capacidad de contagio del virus.



En este sentido, el líder del PP regional ha afirmado que "ni la enfermedad está controlada ni sabemos el alcance real de la pandemia" al comprobar que "los test que se están haciendo, lejos de ser masivos, son mínimos", tal y como informa el PP en una nota de prensa.



MAYOR CAPACIDAD DE CONTAGIO



Por todo ello, Monago ha afirmado que al ser Extremadura la región con mayor capacidad de contagio, provocará que "lo que se ha denominado como desescalada, sea más lenta que en el resto del país" algo que "pueden terminar pagando nuestros autónomos, pymes, trabajadores y el conjunto de la sociedad".



En este sentido, el presidente del PP regional ha afirmado que dicha afirmación "es realismo y no pesimismo" porque "si no hay control, lo que existe es incertidumbre", por lo que ha reiterado la necesidad de hacer "test masivos" a la población para así "poder alcanzar la normalidad que todos deseamos a estas alturas".



Por otro lado, Monago ha recordado que Extremadura "ya estaba débil" al contar con la mayor tasa de paro, el PIB per cápita más bajo de España, con un crecimiento inferior a la media nacional, con pérdida de afiliación a la Seguridad Social, un "éxodo masivo de jóvenes o cientos de empresas echando el cierre", a lo que habría que sumar el "descontrol de la pandemia", que "provocará que la recuperación sea más lenta en Extremadura que en el resto del país", ha alertado.



"Que seamos la comunidad con mayor capacidad de contagio del virus, va a provocar que tardemos más en volver a la actividad productiva", ha señalado Monago, quien además ha recordado que ya hay comunidades autónomas que solicitan levantar medidas de confinamiento porque aseguran tener controlado el virus, algo que "aquí, lamentablemente, no podemos hacerlo porque no está controlado".



"Aquí no se controla, se silencia la verdad", ha sentenciado Monago, señalando que "eso va a afectar a nuestra recuperación económica, por lo que ha exigido a la Junta de Extremadura que "actúe de una vez por todas" para "evitar que la catástrofe económica que el FMI alerta para nuestro país, con una caída del PIB del 8 por ciento, no sea una hecatombe para Extremadura" afirmando que "no nos podemos quedar atrás una vez más" y que "no esperemos" al Gobierno de España porque "cuando esperamos, no tenemos mascarillas, ni medios ni test".