Vara plantea esperar a mayo para decidir sobre curso escolar, "todavía hay algo de margen"

Tras la videoconferencia mantenida con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, los Jefes de los Ejecutivos Autonómicos, para analizar la situación ante la crisis del Covid-19, el Presidente de al Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que la realidad del curso escolar, que esta semana empieza su tercer trimestre, también ha estado encima de la mesa.

A este respecto, Fernández Vara ha subrayado que "todos tenemos dudas, yo creo que, con respecto al curso escolar, podemos esperemos todavía esta prórroga", asegurando qu varios Presidentes Autonómicos han preguntado por el tema, "hemos hablado de la realidad de nuestros hijos e hijas, de los niños más pequeños, y de la dififultad que está habiendo, en determinados momentos, para poder conciliar confinamiento con su manera de expresarse y comportarse".

Asimismo, ha reiterado que "en esto, no he cambiado, yo voy a decir lo mismo siempre, hay que intentar acabar el curso con normalidad, para ésom necesitamos que haya como minimo mes y medio o dos meses más de clase, las puede haber", reconociendo que, "cuando más tarde, más difícil será que eso sea así".

Según Fernández Vara, "algunos Presidentes Autonómicos han planteado propuestas como unir este curso con el siguiente", asegurando que "yo intentaría que el inicio del curso próximo, fuera un inicio de normalidad y, este acabar con la mayor normalidad posible pero, no podemos evitar que, en mitad del curso hayamos tenido la situación que hemos tenido y, tampoco puede perjudicar a los más pequeños en su formación".

Para el Presidente Extremeño, "todavía tenemos algo de margen, he hablado con muchos docentes para preguntar y, no hay una unanimidad completa, plantean propuestas complementarias pero, en la manera, en la que podamos, vamos a esperar y, si a lo largo de mes de mayo, se pudiera reiniciar de alguna manera el curso, de forma presencial, creo que podría acabar el curso con normalidad"

Así, ha añadido que, "nos tenemos que dar una oportunidad para intentar que el curso acabe con una cierta normalidad y, el siguiente empiece una total normalidad, ese sería el mejor planteamiento".

Preguntado por la realidad de muchas familias que, en unos días, volverán a recibir tareas para sus hijos y, las dificultades añadidas por no contar con los mecanismos tecnológicos, Fernández Vara ha explicado que "no podemos correr riesgos y menos con los niños, lo entiendo y comprendo, haremos lo que esté en nuestras manos para que, en el momento que tengamos la oportunidad, con seguridad, de reiniciar el curso lo haríamos y, si no pues, ya se tomaría la decisión que se haya de tomar":

De esta forma, ha explicado que "en la medida que, hasta que eso llegue, se pueda seguir aprovechando el tiempo con la aportanción de los docentes, padres y niños", recalcando que "no podemos tomar ninguna decisión que vaya a perjudicar a aquellos que tienen una situación económica más vulnerables".

Y, en referencia a las familias con mayores problemas de accesibilidad on line, que es una de las opciones que se está barajando, las clases telemáticas y, la preocupación sobre que académicamente pueda afectar a esos niños, Fernández Vara ha insistido en que "no haremos nada que sea brecha de desigualdad y, se tendrá en cuenta a la hora toma de decisiones", recordando que los políticos también son padres y, "saben que deben escuchar a todo el mundo y tomar las decisiones asumiendo la responsabilidad de que cada uno tiene".