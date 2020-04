1.000 familias extremeñas reciben kits de higiene de manos de voluntarios de Cruz Roja

Un total de 1.000 familias de la región reciben estos días en sus casas kits de higiene personal y de hogar de manos del voluntariado de Cruz Roja Española en Extremadura.



Esta acción se enmarca en la primera fase de reparto de cestas de alimentos y kits de productos de higiene que inició el pasado lunes la institución.

El director autonómico de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en Extremadura, Víctor Domínguez, ha señalado que "estamos en plena fase de montaje. Vamos a iniciar esa cadena de distribución a través de nuestra red de asambleas locales. Gracias a la participación de casi 200 voluntarios vamos a poder llegar a todas esas familias, un millar, para seguir echándoles una mano para hacer frente a esta situación".



Los kits contienen productos básicos de higiene personal como champú, gel, papel higiénico o pasta de dientes, entre otros, y del hogar, como fregasuelos o bayetas de limpieza. El voluntariado de la institución es el encargado de empaquetarlo y flejar los palets que a continuación se distribuyen entre las distintas asambleas locales para su posterior reparto puerta a puerta en los municipios de la comunidad, señala en nota de prensa Cruz Roja Extremadura.



REPARTO POR TODA LA REGIÓN



Son también voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en Extremadura quienes se encargan de transportar estos kits. Uno de ellos es Carlos Navarro, quien conduce uno de los camiones de la Institución que llevan por toda la geografía extremeña cestas de alimentos y kits de higiene, también cajas que contienen productos especiales para bebés.



"Siempre he tenido la inquietud de ayudar a los demás. Lo que ocurre es que por mi trabajo profesional desgraciadamente no tengo mucho tiempo libre", apunta Navarro, quien señala que ha sido en esta situación cuando ha contactado con Cruz Roja a través de su presidente en la comunidad, Jesús Palo, para ponerse a disposición de la institución.



"Le dije ahora es el momento, ahora tengo tiempo libre para hacer esto y creo que ahora o nunca. Es una labor preciosa y lo que reconforta esto no está pagado ni con la mayor de las cosas que se puedan imaginar", asegura Navarro, quien profesionalmente trabaja como director comercial de Turismos en Automoción del Oeste.



Esta empresa, que distribuye la marca Mercedes Benz en la región, ha sido una de las que ha acudido al llamamiento realizado por Cruz Roja dentro del plan "Cruz Roja Responde" donando dos vehículos, un furgón para el transporte de mercancías y un todocamino para el de personas.



DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE LAS ASAMBLEAS LOCALES



Al almacén logístico que Cruz Roja en Extremadura tiene en Badajoz acuden también voluntarios de las distintas asambleas locales de la Institución en la región.



Juan José González pertenece a la del municipio pacense de Hornachos. "Hemos ido a Badajoz a echar una mano a los compañeros que están allí en el almacén de logística. Lo que estamos haciendo es el reparto por las distintas asambleas locales que nos cogen de camino a Hornachos", apunta.



La primera parada es Santa Marta, donde han dejado kits de higiene y alimentación. La segunda Almendralejo, donde los voluntarios de este municipio serán los encargados de repartir kits de bebé a familias de la localidad que lo necesitan y que Juan José González ha llevado desde Badajoz.



"Una vez llegan a las asambleas son repartidos por los voluntarios", subraya, al tiempo que afirma que una vez en Hornachos harán lo propio con los vecinos y vecinas que los Servicios Sociales les han indicado que precisan ayuda.



PUERTA A PUERTA



En Santa Marta ha recibido los kits de higiene y cestas de alimentación el voluntariado de esta asamblea local que aglutina 11 localidades de la zona junto a su presidente local, Esteban Núñez.



"Somos una asamblea pequeñita pero estamos muy unidos", manifiesta, al tiempo que añade que están ayudando en todo lo que pueden, poniendo especial atención también al bienestar de las personas mayores.



Tanto los alimentos que reciben del programa "Alimentos Solidarios" como las nuevas cestas de comida y los kits de higiene que está distribuyendo Cruz Roja por todos los municipios se entregan a los vecinos y vecinas que lo requieren en sus casas, puerta a puerta, y en coordinación con los trabajadores y trabajadoras sociales.



Tanto Estaban Núñez como los voluntarios de la asamblea pasan muchas horas estos días en la sede, atendiendo las demandas de quienes más lo necesitan. "Son muchas horas de trabajo. Tiempo que compensan los aplausos que reciben. Nos hemos llevado aplausos por cualquier pueblo al que hemos ido. La verdad es que satisface que las personas de los pueblos te reconozcan la labor", indica.



Todas estas acciones se enmarcan en el plan "Cruz Roja Responde", un proyecto que ha puesto en marcha la Institución para atender las demandas de aquellos que "peor lo están pasando" y "garantizar la dignidad de todas las personas".