Extremadura desaconsejará a Sanidad el uso del tren para derivarle pacientes de otras CCAA

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, desaconsejará "vivamente" la hipotética utilización de trenes medicalizados para trasladar a la región a pacientes de coronavirus de otras CCAA más saturadas en su atención sanitaria si así se lo plantease el Ministerio de Sanidad.



En todo caso, y tras reconocer que ahora Extremadura "sí" sigue teniendo espacio en sus centros hospitalarios para atender a pacientes con coronavirus, Vergeles ha incidido en que hasta estos momentos el Gobierno central "no" ha planteado a la comunidad extremeña la posibilidad de trasladarle de otras regiones dicho tipo de enfermos, así como en que tampoco la Junta de Extremadura se ha ofrecido para albergarlos.



"No nos hemos ofrecido. El Ministerio de Sanidad a través de una orden ministerial tiene nuestros datos de ocupación puntualmente de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos, y por lo tanto es el propio ministerio el que sabe cómo estamos de ocupación y si se necesitase por parte del Sistema Nacional de Salud entiendo que así nos lo comunicaría", ha dicho a preguntas de los medios en rueda de prensa este viernes en Mérida.



En todo caso, ha reiterado que no espera que "al menos hasta el día de hoy" se dirijan a Extremadura pacientes de otras CCAA porque "no nos lo ha pedido el Ministerio de Sanidad".



Ha negado así "la mayor" sobre informaciones que situarían al Hospital Universitario de Badajoz como uno de los posibles emplazamientos para pacientes de coronavirus derivados de otras CCAA porque, tal y como ha subrayado, a la Junta de Extremadura no se le ha dicho por parte del Ministerio de Sanidad "en ningún momento" que "vayan a venir pacientes" a la hora en la que se estaba produciendo la rueda de prensa.



Al mismo tiempo, y basándose en "suposiciones", ha añadido que si el Ministerio de Sanidad se dirigiese a la Junta para ofrecerle el traslado de pacientes desde otras CCAA el Ejecutivo extremeño lo analizaría para determinar si la región está preparada para dicha atención.



"Si hacen el ofrecimiento esta tarde será cuestión de que lo analicemos, de que lo veamos, de que lo autoricemos, de que veamos si estamos preparados para atenderlo, y en función de eso dónde podemos atenderlo", ha añadido como suposición.



OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE



En la rueda de prensa, Vergeles asimismo ha reconocido que él, si el ministerio lo solicitase, desaconsejaría como opinión "muy personal" el empleo de trenes medicalizados para trasladar a pacientes de coronavirus desde otras autonomías, ante la situación actual de las infraestructuras ferroviarias extremeñas, y ha añadido que en todo caso la comunidad facilitará otros medios de comunicación "más seguros".



"A mí no me parece que el medio de transporte adecuado para traer pacientes a Extremadura sea el tren en este caso, y por lo tanto nosotros si se nos da el caso de que el Ministerio de Sanidad se dirija a nosotros para decirnos que necesita derivar pacientes de otras comunidades autónomas a nuestra comunidad autónoma desaconsejaremos vivamente que lo hagan en tren", ha dicho.



"Facilitaremos --ha añadido-- otros medios de comunicación que en este momento por la situación de nuestras vías y por la situación de nuestras infraestructuras ferroviarias en este momento son más seguros que el tren".



Asimismo, y sobre el destino hipotético de esos pacientes a hospitales extremeños, Vergeles ha reconocido que "sin haber hecho el ofrecimiento, sin saber en qué situaciones clínicas vendrían esos hipotéticos pacientes que viniesen" es "difícil" que la Junta de Extremadura en estos momentos pueda decidir "dónde van a ir", porque según ha añadido "dependiendo de cómo vengan y dependiendo de las necesidades terapéuticas que tengan pues así tendríamos que actuar".



En todo caso, preguntado sobre si el Hospital Universitario de Badajoz sería uno de los hospitales que recibiría pacientes de coronavirus de otras comunidades, Vergeles ha negado tal suposición.



"No, no, puede ser Badajoz como puede ser cualquier otro hospital, depende de la situación clínica en la que supuestamente vengan los pacientes", ha señalado el consejero, quien ha incidido en que en todo caso se trata de "suposiciones" porque "aquí nadie ha dicho que vayan a venir pacientes (a Extremadura de otras CCAA) de momento".



Finalmente, y sobre la cuestión del ofrecimiento o no de Extremadura a albergar pacientes de coronavirus de otras CCAA, ha defendido que la situación depende a su juicio en todo caso de los datos de ocupación hospitalaria, y ha resaltado en este sentido que la Junta envía con la "regularidad" que "obliga" la orden ministerial al respecto los datos pertinentes.



"No creo que sea cuestión de ofrecimiento, sino que es una cuestión de información puntual al Ministerio de Sanidad de cómo nos encontramos nosotros desde el punto de vista de la ocupación hospitalaria y de la ocupación de las camas de UCI, que nosotros lo hacemos con la regularidad a la que nos obliga la orden ministerial dictada la semana pasada", ha aseverado.