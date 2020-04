Monago afirma que la Junta de Extremadura "obvia" las recomendaciones de la OMS

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado este viernes que la Junta de Extremadura "no sigue las recomendaciones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordando que su director general, Tedros Adhanom, ha pedido a los países realizar pruebas de detección del Covid-19 de manera masiva, mientras que en la región extremeña "no se están haciendo".



De esta forma se ha pronunciado Monago en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, en el que ha señalado que la OMS ha dejado "un mensaje muy claro" y es que se realicen test "a cada persona que note síntomas de Covid-19 para que, si da positivo, podamos aislarlas de inmediato". Así pues, a su juicio, "el mensaje es claro: test con síntomas aunque sean leves".



Sin embargo, según ha expuesto el presidente del PP, el Ministerio de Sanidad ha editado una guía de actuación frente al Covid-19 para profesionales sanitarios y sociosanitarios, fechado el 31 de marzo de este año, para que "en caso de que no se realice prueba de diagnóstico microbiológico, el trabajador se incorpore a su puesto de trabajo transcurridos siete días desde el inicio de síntomas, en ausencia de fiebre y sin necesidad de tomar antitérmicos los últimos tres días".



Es decir, que los profesionales sanitarios, sin haberles hecho la prueba y bajo unas condiciones, "volverán a sus puestos de trabajo aunque dieran en su momento síntomas", según informa el PP de Extremadura en una nota de prensa.



Del mismo modo, el dirigente del PP extremeño ha señalado que en Extremadura se dictó un protocolo de actuación, también fechado el 31 de marzo, en el que se instaba a que "si tienen síntomas leves, no acudan a consulta y llamen por teléfono solicitando atención domiciliaria y esta se haría de manera presencial, por teléfono o videoconsulta".



En dicho caso, "se indicará aislamiento domiciliario y se mantendrá hasta 14 días desde el inicio de los síntomas", tras lo que Monago ha resaltado que en los casos leves "no se indica hacer la prueba", mientras que el director general de la OMS era "taxativo" en la necesidad de hacer "test a quien tenga síntomas, incluso los más leves", ha sentenciado.