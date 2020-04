CSIF urge a Consejería Educación que "no se pierda ninguna plaza" por aplazar oposiciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Consejería de Educación que el aplazamiento las oposiciones docentes para el próximo año 2021, a causa de la pandemia de Covid-19, "no suponga que se pierdan plazas".



Así pues, CSIF, como primer sindicato de la Educación en Extremadura, ha remitido un escrito a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, en la que solicita el compromiso de la Junta de Extremadura de que "no se pierda ni una sola plaza" de las que se han conseguido con los Acuerdos de estabilización para "recuperar las carencias de duros años anteriores", así como que "el sistema de acceso sea el mismo transitorio actual y con los mismos temarios".



En este sentido, CSIF considera, a través de una nota de prensa, que la Consejería debe solicitar al Ministerio de Educación el "compromiso firme de oferta de plazas", la prórroga hasta 2022 del Real Decreto 84/2018 que modificaba el RD 276/2007 de sistema de acceso, así como el mantenimiento de los temarios hasta esa fecha.



Además, el sindicato entiende que la Consejería de Educación "debe valorar con urgencia las necesidades de personal que tiene, y tendrá en mayor medida, a comienzos del próximo curso", por lo que le ha reclamado que convoque "lo antes posible" las listas extraordinarias de las especialidades y cuerpos que sean necesarias "para que el próximo curso comience de forma óptima en este sentido".



Ante esta situación, CSIF ha advertido que "no va a admitir la contratación de interinos a base de publicar anuncios sucesivos" porque supone un procedimiento "del todo irregular", y que "vulnera la transparencia en adjudicaciones y gestión de listas de dichos anuncios", señala.



Finalmente, el sindicato finaliza su escrito indicando que "es el momento de poner soluciones para evitar improvisaciones y desajustes" en las coberturas de sustituciones e incluso vacantes desde el comienzo del curso 2020/21.