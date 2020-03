Monago pide hacer "todas las pruebas necesarias" para poder combatir expansión Covid-19

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido que se hagan "todas las pruebas necesarias" de detección del coronavirus en la región, para poder afrontar la crisis del Covid-19 y la expansión de la infección en la comunidad autónoma y en toda España.



Así pues, el líder de los 'populares' extremeños ha insistido en que, tal y como sostiene la comunidad científica, hacer los test de forma masiva "es la mejor manera de luchar contra el coronavirus".



Y es que, a su entender, "poder detectar el coronavirus cuanto antes es la clave para poder frenar la pandemia", por lo que ha considerado que "buena prueba de ello son los datos de infectados y su evolución en los países donde se están haciendo esas pruebas masivas y donde la letalidad no es tan alta como aquí", ha señalado.



Por el contrario, según informa el PP en una nota de prensa, la evidencia es que en España no se hacen las pruebas "tras el fiasco" de compra a cargo del Gobierno, cuyos test contaban con una fiabilidad en muchos casos del 30 por ciento, ha lamentado.



Ante esta situación, José Antonio Monago ha subrayado que en Extremadura "tampoco se están haciendo las pruebas que se deberían realizar para detectar el Covid-19", y no ya de manera masiva a la población, es que ni siquiera se están haciendo a personas "que han fallecido con sintomatología de coronavirus".



LOS DATOS "NO SON REALES"



Esto vendría a demostrar, a su juicio, que los datos que existen de la incidencia del coronavirus en Extremadura "no son reales, ni en el número de contagios, ni en el número de fallecidos".



Según ha explicado Monago, muchos ciudadanos, de diversos municipios, están transmitiendo al PP extremeño que "están falleciendo muchos mayores" a los que no se les está haciendo la prueba, por lo que "habría que lamentar que el número de fallecidos se multiplicase por dos o incluso por tres, para acercarnos al número real", ha calculado.



Esto tiene un problema añadido, y es que si no se contabilizan fallecimientos por coronavirus en residencias de mayores, no se toman las medidas necesarias para frenar la expansión, ha dicho.



De este modo, el PP extremeño ha advertido de que esta situación es "perfectamente contrastable", ya que "hay instrucciones escritas del propio Servicio Extremeño de Salud de no realizar tomas de muestras de Covid-19 hasta nueva orden en residencias de mayores", alegando la saturación de los laboratorios, como ha ocurrido en la Residencia de Mayores Femar de Logrosán, que sufre ya los contagios y en la que se han dado fallecimientos.



SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA JUNTA



Por todo ello, el PP ha solicitado a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura toda la información sobre el número de casos confirmados y pendientes de confirmación, fallecidos, altas, ingresados en UCIs, y personas hospitalizadas, todo ello detallado por áreas de salud y municipios, así como de la situación de los casos registrados en todos y cada uno los centros sociosanitarios privados y de titularidad pública que funcionan en la región.



Además, el PP de Extremadura ha solicitado el número de profesionales sanitarios que han dado positivos. "Queremos saber la verdad", ha aseverado Monago, al tiempo que ha reiterado la importancia de hacer las pruebas a cualquier persona que presente o haya presentado sintomatología.



Finalmente, ha animado a las familias que hayan perdido a un familiar a que exijan que les hagan la prueba, ya que "solo podremos enfrentarnos a este desafío si tenemos todos los datos reales", ha sentenciado.