El SES traslada a Quirón Salud de Cáceres a 17 mayores de 80 años con síntomas leves

Cabe señalar que, son 17 personas de más de 80 años del centro de mayores de Santiago de Alcántara y de Arroyo de la Luz, positivos en coronavirus, con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario.



Se trata de un plan de contingencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) ante la evolución de la pandemia en las residencias de mayores.

El traslado se inició en la tarde-noche de este pasado jueves y se completará en la mañana de este 20 de marzo.



Són siete mayores de la residencia de Santiago de Alcántara y diez de la residencia de Arroyo de la Luz, un grupo de octogenarios con positivo en coronavirus que no tienen criterios de ingreso hospitalario, con síntomas leves, y que van a estar aislados en la citada clínica privada en las mismas condiciones que un aislamiento domiciliario.



EVITAR LA PROGAGACIÓN DEL VIRUS EN CENTROS DE MAYORES



El objetivo es evitar la propagación del virus en los centros de mayores donde se han dado positivos con síntomas leves y a quienes no han necesitado de ingreso en un hospital.



Para la ubicación adecuada de estos mayores se requería un centro con camas preparadas para albergar a personas que requieren cuidados continuos, no curativos, y/o en situación de alto nivel de riesgo que necesitan cuidados complejos para el alivio sintomático destinado a mejorar la calidad de vida.



El Hospital Quirón Salud está preparado para albergar a medio centenar de mayores con estas características que provengan de residencias del ámbito rural.