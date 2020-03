Extremadura: codificados casos posibles sin test hecho y ve estancamiento nuevos positivos

Ep

La Junta de Extremadura tiene codificados los casos posibles de coronavirus en la región, sin test hecho, y "para tener una vigilancia estrecha" de los mismos.



De este modo, lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, defendiendo la importancia de mantener la "cohesión" del sistema nacional de salud en esta crisis sanitaria, y ha avanzado que él fue "el primero" que en el Consejo Interterritorial de Salud se mostró "dispuesto" a declarar los casos posibles de coronavirus porque "eso hablaría de cómo está la transmisión comunitaria".



"Estoy dispuesto a hacerlo porque tenemos codificados los casos posible, sin test hecho pero codificados los casos posibles para tener una vigilancia estrecha de ellos", ha dicho como ejemplo de que en Extremadura está "controlada la situación".



De igual modo, Vergeles ha lanzado a la sociedad extremeña también un "mensaje de esperanza" porque, en los estudios epidemiológicos "ya se comienza a ver un estancamiento de nuevos positivos pasando de un incremento de un cien por cien de los casos los días previos al decreto de estado de alarma al crecimiento de 22 casos/días de media en los últimos días".



"Por tanto, tenemos puertas para la esperanza", ha recalcado al respecto en su turno de réplica a los grupos políticos en una comparecencia este jueves en la Asamblea, a petición propia para informar sobre la situación del coronavirus, y también ha dado a conocer que en Extremadura, actualmente, hay 78 profesionales sanitarios contagiados por coronavirus, una cifra inferior a las de otras CCAA.



MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA JUNTA



Asimismo, ha incidido el vicepresidente segundo en que la Junta de Extremadura articulará "todas las medidas complementarias necesarias" a las que aplique el Gobierno central en la crisis del coronavirus "para no dejar atrás a nadie".



"Juntos conseguiremos eliminar el contagio, juntos incrementaremos las altas, juntos disminuiremos los fallecimientos. Creo que estamos en el camino correcto y si no lo estuviésemos aquí estamos para rectificar", ha dicho Vergeles, quien ha señalado que "estamos invirtiendo en nuestro futuro como sociedad con lo que hoy hacemos quedándonos en casa".



"No escatimaremos esfuerzos en combatir esta enfermedad y este virus", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que los extremeños "no están solos", y ha dicho que lo que está ocurriendo con la crisis del coronavirus va a servir "de ejemplo de lo que se debe entregar a la sociedad, lo mejor de nosotros por el bien común".



En este sentido, ha agradecido el tono y las formas, así como los mensajes lanzados a la ciudadanía, por parte de los grupos parlamentarios durante su comparecencia este jueves en la Asamblea, y ha incidido en el planteamiento de que "juntos seremos capaces de vencer a esta crisis que en primer lugar es sanitaria".



"Los políticos tenemos que estar para dar certidumbres a la ciudadanía de que la decisión que tomamos está basada en criterios técnicos, en criterios científicos para poder tomarlas decisiones adecuadas", ha subrayado.



Sobre este respecto, Vergeles ha mostrado también un "máximo reconocimiento y agradecimiento, y apoyo" al doctor Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, porque "comunicó bien en el ébola, comunicó bien en el coronavirus y comunicará bien porque es un excelente profesional que ha sobrevivido a siglas políticas".



Por otra parte, ha afirmado que el sistema sanitario extremeño "sí" está preparado para el "día después" de la pandemia del coronavirus, porque el plan de contingencia enviado por la Junta de Extremadura al Ministerio de Sanidad contempla "habitaciones de presión negativa, 100 camas de UCI, 200 camas disponible, los centros privados a nuestra disposición y a todos los profesionales que en ellos trabajan", ha explicado.



SANIDAD PENITENCIARIA



Asimismo, en respuesta a Ciudadanos, Vergeles ha lamentado que los gobiernos de España "no hayan arbitrado el mecanismo estatutario" para el traspaso de competencias en materia de sanidad penitenciaria en Extremadura; y ha apostado "si el Gobierno de España está decidido" por activar el mecanismo estatutario de una comisión mixta que evalúe la competencia para transferirla al ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura.



Igualmente, ha anunciado que la Junta está trabajando en un "pictograma sencillo" para intentar "combatir" el "pánico" que se ha instalado en la sociedad respecto de las mascarillas, toda vez que "las mascarillas no sirven para los sanos, sirven para que los enfermos no transmitan la enfermedad a los que están sanos".



También ha defendido que los ERTES "no son la solución para Extremadura" por su pymes y micropymes y ha anunciado que ayer dio la instrucción de que si se tenían que dar bajas laborales se diesen bajas laborales "por aislamiento" porque el sistema lo permite en la codificación del Covid 19".



Sobre la radiografía de la situación laboral en Extremadura, ha incidido también en que la Junta va a tomar medidas para que los trabajadores y trabajadoras del campo y del Aepsa "tengan las condiciones de seguridad que tienen que tener, porque son dos sectores irrenunciables en este momento", ha dicho.



Asimismo, en respuesta al PP, ha defendido que en la crisis del coronavirus "el modelo italiano no es el modelo a seguir" y ha apostado por "insistir" en el modelo chino que dice, según ha apuntado, que lo que España está aplicando "ahora" en materia de "aislamiento" es "lo positivo para la sociedad".



COMBATIR LAS CONSECUENCIAS



Finalmente, Vergeles ha invitado a la sociedad a juntos "combatir las consecuencias del aislamiento social" por el coronavirus, y ha pedido "confianza en el sistema sanitario público de Extremadura", al tiempo que ha mostrado "esperanza en que juntos con esto podremos".



También ha ofrecido "toda" su "colaboración" a los grupos parlamentarios extremeños y a los alcaldes. "Mi mano está tendida y con ella la del gobierno de la Junta de Extremadura", ha espetado.



