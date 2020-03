Ayuntamiento Mérida emite paquete de medidas fiscales para ayudar a las familias y pymes

El consistorio establecerá, tras el Estado de Alarma, un paquete de ayudas económicas a familias y empresas que no puedan abonar los recibos aplazados de agua y basura

Los hosteleros no pagarán la tasa de terrazas el tiempo que se prolongue el Estado de Alarma y suspende la liquidación del impuesto hasta la finalización de la crisis sanitaria

El ayuntamiento acuerda con el OAR el aplazamiento del pago del IBI y del IAE, hasta que se llegue a un acuerdo con la FEMPEX para establecer nuevos plazos

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, junto a la portavoz de equipo de Gobierno, Carmen Yañez, en la presentación de este paquete de medidas, ha subrayado “que pretenden ayudar a rebajar la presión fiscal de las vecinas y vecinos de la capital extremeña”.

Concretamente, se trata de la consecución de aplazamientos y suspensión de alguna tasa para que las empresas y familias emeritenses puedan mantener “de la mejor forma posible en esta complicada situación”, el Estado de Alarma.

El equipo de Gobierno del ayuntamiento de Mérida lleva días, desde que se inició el Real Decreto del Gobierno, trabajando con las empresas concesionadas y Hacienda del propio consistorio, para tomar las medidas “que estén en nuestra mano” para rebajar la presión fiscal de toda la ciudadanía y empresas.

Para ello, el objetivo principal ha sido que las empresas y emeritenses no tuvieran que abonar los impuestos o tasas, “es fundamental que podamos evitar más costes, sobre todo, para aquellas empresas que han cerrado y aquellos vecinos y vecinas que están pasando por una situación económica complicada”, como ha destacado Rodríguez Osuna.

Aqualia

Así, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Aqualia, la empresa que gestiona el servicio del agua en la ciudad, para que aquellas personas y empresas que no puedan abonar sus recibos, y que lo tengan domiciliado, lo devuelvan sin coste alguno. Es decir, lo podrán devolver sin abonar costes a la entidad bancaria. Una exención de costes que será tanto para el usuario como para el ayuntamiento.

Aquellos que no lo tengan domiciliado, se pone en marcha un período voluntario de 4 meses para que a través de la web de Aqualia o su correo electrónico (www.aqualia.com y merida@aqualia.es), se pueda solicitar el aplazamiento por un período de hasta un año.

El pago lo elegirá el usuario en función de sus necesidades durante el año que se prolongue dicho aplazamiento. Tanto los domiciliados como los que no lo tengan deberán solicitar vía mail o web dicho aplazamiento.

Pero además, el ayuntamiento ya está trabajando en la elaboración de un paquete de medidas económicas que aplicará tras el Estado de Alarma con el objeto de ayudar a las familias y particulares más vulnerables. Por lo que, establecerá ayudas económicas a familias y empresas que no puedan asumir el recibo anteriormente aplazado.

IBI/IAE

Por otro lado, el ayuntamiento ha solicitado al OAR el aplazamiento del abono del IBI y del IAE. En colaboración con el Organismo Autónomo de Recaudación se ha decidido que antes del 15 de abril, junto con la FEMPEX, se establecerán nuevos plazos para que el usuario pueda aplazar el pago de estos impuestos y evitar dicha carga a los vecinos y vecinas emeritenses y a las empresas de la ciudad.

Terrazas

El ayuntamiento ha decidido suspender la liquidación del impuesto de terrazas y veladores hasta que finalice el Estado de Alarma.

Además, cuando se envíe el recibo por esta tasa, el empresario no pagará el tiempo que dicha terraza o velador no ha estado en uso, puesto que, el ayuntamiento devengará en la liquidación del impuesto el período sin terraza para que no tengan que abonarlo.

Otras tasas

El ayuntamiento no cobrará las tasas municipales a todos aquellos usuarios de otros servicios que presta el consistorio como la Escuela Infantil, la pública y las concesionadas, y servicios que se prestan deportivos y culturales.

También, aquellos usuarios que tienen concesiones administrativas e instalaciones de quioscos no pagarán la parte proporcional al canon municipal en este período.