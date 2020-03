La Presidenta de la Asamblea aboga por que las instituciones no paren "al 100%"

Ep/Rd

De esta forma, lo ha señalado la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, añadiendo que, la Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara, cuando esta no se encuentre reunida, como indica el artículo 41.4 del Reglamento de la Asamblea, mientras que según el artículo 110 de este mismo reglamento, sustituye al pleno entre los periodos ordinarios de sesiones, "asumiendo las funciones oportunas en los casos de excepcionalidad como el que nos ocupa".

Para Blanca Martín, "nuestro país pasa por uno de los momentos más duros de su historia: hemos sufrido guerras y épocas de hambruna que no se asemejan en nada a la gravedad del momento actual, aunque aún pueda haber quien no quiera o no pueda creerlo".

También, ha lamentado que "la ciudadanía enferma y muere por llevar a cabo acciones de lo cotidiano", recalcando que, por esta situación de emergencia, el Gobierno de España ha decretado por segunda vez en la historia de la democracia del país el estado de alarma, recogido en el artículo 116 de la Carta Magna.

Del mismo modo, Martín ha insistido en que se debe ser "conscientes" de que "nos encontramos en un momento excepcional que requiere de medidas excepcionales" y que, como representantes públicos, están "obligados" a exigirse "no solo un estado de alerta, sino también un ejercicio de responsabilidad de máximos".

Igualmente, ha subrayado, la "corresponsabilidad", "lealtad" y "confianza deben ser máximas hacia quienes las leyes confieren el mando único en situaciones de emergencia como la actual", y la sociedad "necesita" que los representantes públicos se entienda y verlos "unidos".

Para Martín, "así conseguiremos que las directrices marcadas desde el Gobierno de la nación sean cumplidas por parte de todos los españoles, debemos ser un ejemplo de entendimiento para la ciudadanía".

Durante su intervención en la Cámara regional, antes de que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, compareciera a petición propia ante la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación del Covid-19 en la región.

AGRADECIMIENTOS

Además, ha agradecido a los medios de comunicación su "comprensión" pues, pese a estar facultados según el Reglamento de la Asamblea para asistir a esta sesión, se ha preferido que la sigan de forma no presencial "para no correr riesgos innecesarios".

Blanca Martín también ha dedicado unas palabras a resaltar "el esfuerzo, coraje y voluntad" que están demostrando los ciudadanos.

"El agradecimiento es infinito, al igual que el ánimo que les transmitimos desde aquí. Estoy convencida de que juntos conseguiremos salir más pronto que tarde de esta guerra, que aunque silenciosa tanto daño está haciendo a nuestro país", ha destacado.

También, ha querido recordar a los fallecidos por este virus, a los contagiados y la ciudadanía extremeña que "permanece responsablemente aislada en sus casas".

La responsable de la Cámara Extremeña ha explicado que "nuestro corazón está junto a esas mujeres y hombres que verán cómo sus vidas vuelven a la normalidad aunque ya nada vuelva a ser igual" y, también está "en la memoria de los que ya no están y en el sufrimiento de sus familias".

En nombre de los compañeros de la Asamblea, ha dedicado unas palabras "especiales a todos los héroes y heroínas que están dándolo todo día y noche para luchar contra este virus".

Desde la casa de representación de toda la ciudadanía extremeña, ha mostrado "el más eterno de los aplausos a toda la comunidad sanitaria, a todo el personal sanitario que aun a riesgo de contagiarse están al pie del cañón".

También se ha acordado de los trabajadores de los servicios básicos "que estos días velan para que no nos falten las cosas básicas que necesitamos", tales como los servicios de limpieza de los pueblos y ciudades, trabajadores del comercio, farmacias, transportistas o voluntarios de ONG que ayudan a las personas mayores y a todo aquel que necesita ayuda.

También, ha dedicado "el mayor de los reconocimientos y el mayor de los aplausos" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los militares desplegados "ya" por el territorio, al tiempo que ha agradecido al personal de la Asamblea "su trabajo y apoyo en estos días", así como la "responsabilidad" de los compañeros de la Mesa y de los portavoces parlamentarios, que estos días a cada llamada han estado "siempre pendientes" de lo que se ha necesitado.

Martín ha concluido que "ese calor es necesario cuando más frío hace, gracias a todos de verdad. También a las personas que me ayudan todos los días y que cuando me bloqueo me ayudan para hacerles llegar hoy estas palabras".