Unidas Por Extremadura advierte de que la crisis no puede vulnerar derechos laborales

El Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura ha advertido de que la emergencia sanitaria derivada del coronavirus "no puede servir para vulnerar sus derechos laborales".

En ese sentido, la confluencia conformada por Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo también quiere especificar que si cualquier empresa decide paralizar o suspender su actividad debido al coronavirus, debe hacerlo "siguiendo los procedimientos previstos en la normativa laboral".

Así, señala que podría acogerse a la figura del ERTE, en la que los trabajadores "no tienen derecho a la indemnización por despido, pero sí a la prestación por desempleo y a ser reincorporados una vez finalizara la situación que haya producido el ERTE".

Además, apunta que si la empresa decidiera despedir a algún trabajador durante estos días "sin causa motivada para ello y sin haberse acogido a ninguno de los procedimientos previstos", se recomienda contactar con un profesional de la abogacía para redactar la pertinente demanda.

Por otro lado, señala esta forma que "es ilegal que la empresa obligue a su personal a pedir vacaciones", ya que en el Estatuto de los Trabajadores se especifica en su artículo 38.2 que "el periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones".

Añade que "si no hubiera acuerdo, y aún así la empresa obligara al personal a coger las vacaciones, el trabajador podría demandar a la empresa".

Además, apunta que si la empresa no determina lo contrario, el trabajador "debe acudir a su puesto de trabajo", y en el caso de que el personal no acuda a trabajar, solo puede deberse a dos situaciones, como es por un lado estar enfermo o en aislamiento preventivo, decretado por las autoridades sanitarias o por tener que cuidar de sus hijos o de familiares dependientes, tras lo que señala que en este caso no tendrían permiso retribuido.

Apunta que un trabajador "no puede determinar por su cuenta no acudir a trabajar, ya que si lo hiciera pudiera exponerse a una sanción disciplinaria o incluso a un despido".

Mientras que, en el caso de que la empresa instale el teletrabajo, ésta debe de dotar al personal con todo el material necesario para poder realizar su actividad desde casa.