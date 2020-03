Denuncias en Cáceres por usar pistas deportivas clausuradas y beber alcohol encalle

Ep

Concretamente, a ciudadanos que estaban consumiendo alcohol en la vía pública, y a otros que estaban utilizando pistas deportivas que están clausuradas.



"La Policía Municipal y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no van a ser transigentes", ha señalado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, quien ha advertido que no permitirá que las condiciones de este Estado de Alarma se "incumplan por ningún vecino".



Así lo ha advertido al término de la Junta de Gobierno Extraordinaria y urgente celebrada este mismo domingo para afrontar el nuevo escenario que plantea el Estado de Alarma decretado en España como medida de lucha contra el coronavirus.



Salaya ha reconocido, no obstante, que la mayoría de los cacereños están respetando estas restricciones de movilidad, limitando "al máximo" las salidas a la calle, ya sea para ir al trabajo o a hacer la compra, si bien ha advertido que hay quien está "abusando" de algunas cuestiones.



Al respecto, ha señalado que se permite salir a la calle a pasear al perro, pero hay que hacerlo "en el parque al lado de casa, que haga sus necesidades y volver a casa". "No podemos utilizar al perro como excusa y como pretexto para recorrer la ciudad paseando durante hora y media".



"Eso es un abuso. Y como abuso, está igual de prohibido que salir a correr o a montar en bici", ha advertido Salaya, quien añade que tampoco se puede "coger una bolsa de la compra e ir a hacer la compra a la otra punta de la ciudad".



Por otro lado, en la reunión se han aprobado algunas medidas como la reducción del aforo de los autobuses al cuarenta por ciento, tal y como marcan las directrices dadas por el Gobierno. Además, se avisará de respetar la distancia de seguridad y de utilizarlo solo en los casos en los que permite desplazarse este Real Decreto, es decir: ir al trabajo, al médico, a la farmacia o a comprar productos de primera necesidad o atender a familiares, enfermos, situaciones de emergencia, etc.



Asimismo, se ha aprobado la suspensión del Pleno del próximo jueves y las reuniones de las Comisiones y los Consejos Rectores del Ayuntamiento para "intentar mantener y respetar al máximo las medidas de seguridad" que piden las autoridades sanitarias.



No obstante, advierte que esto no significa que se suspenda el trabajo del ayuntamiento, que va a seguir funcionando "cerrado al público, pero dentro de lo posible con toda la normalidad posible". Así, los concejales siguen trabajando desde sus despachos o desde sus casas, pero siguen en contacto con sus Jefes de Servicio, con los funcionarios y, a través de las redes sociales y del teléfono, también con la ciudadanía.



Finalmente, se ha mandatado a la concejala de Economía y a la de Asuntos Sociales para que empiecen a trabajar en ayudas económicas a empresas y autónomos. También en ayudas sociales de primera necesidad y en suministros energéticos.