Junta habilita el teletrabajo para los empleados públicos y "mínima" presencia física

En este sentido, ha aclarado que, puede pasar no porque no funcionen las medidas puestas en marcha, sino porque van a salir a la luz casos de personas contagiadas, en los últimos diez o doce días.

La Junta de Extremadura ha habilitado el sistema de teletrabajo de los empleados públicos "de los que no se requiera su actividad presencial", de forma que, ha reducido al "mínimo" la presencia física en la administración.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras un Consejo de Gobierno extraordinario, ha anunciado la aprobación de un decreto para "determinar el normal funcionamiento de los servicios de la Junta de Extremadura ante la declaración del estado de alarma".



En los servicios que se consideran "básicos" para la Junta de Extremadura, "tendrá que haber una especial disponibilidad por parte de los empleados públicos", que se intentará "que sea también en el ámbito del trabajo y del teletrabajo, para que la presencia física en los servicios sea mínima".

Según Fernández Vara, "el objetivo fundamental es que la gente esté en casa como principio esencial", y a partir de ahí, "cada uno de los servicios determinará cuáles tienen que ser los responsables que tienen que participar en esos servicios básicos", apostando por que "cuantos más puedan quedarse en casa, mejor".



Pero, el Jefe del Ejecutivo Regional ha matizado que "tiene que ser dentro de un orden, y de una disponibilidad, obviamente", así como de la "decisión, por cada una de las unidades, de determinar cómo se puede prestar la atención que en los días siguiente se requerirá".



El dirigente extremeño ha explicado que estas medidas se han aprobado para desarrollarlas durante el estado de alarma que se prolongará durante los próximos 15 días, pero "si llegado el momento hay que prolongarla, se prolongará previa autorización del Congreso de los Diputados".



Sobre si algún trabajador considera que está en situación de riesgo, el presidente extremeño le ha instado a "hacer la consulta debida a su responsable sanitario", y desde luego "no correr ningún riesgo".



Fernández Vara añade que "lo que pretendemos desde el ámbito de lo publico y supongo que se va a hacer también desde lo privado, es asegurar que se minimiza el riesgo, que si no puede ser cero, intentar acercarlo a cero todo lo que se pueda", reconociendo que "esto no es para nada sencillo".



El Presidente está convencido de que, a lo largo de este lunes, "estarán determinadas cuáles son las unidades que se consideran básicas, y establecidas la manera para mantener ese grado de disponibilidad y de trabajo a distancia", para "garantizar que no hay riesgo", añadiendo que, "en los próximos días se irá viendo cómo se va aplicando una norma que es nueva para todos",



Respecto a la situación en los colegios extremeños, el presidente extremeño ha explicado que "el estado de alarma dice bien claro que no puede haber actividad presencial", por lo que "los colegios se cerrarán".



Sobre la situación de las peluquerías, ha aclarado que "nadie obliga a que se abran" estos establecimientos durante el estado de alarma, sino que "sencillamente se permite, es una excepción que se establece a una norma general".