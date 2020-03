Vara pide que no haya "utilización partidaria" ante crisis "sanitaria, económica y social"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido este martes que no haya la "más mínima utilización partidaria", ante la crisis "sanitaria, económica y social" provocada por el coronavirus.



A través de Twitter, Fernández Vara ha señalaedo que "no sé muy bien en qué momento se hizo imposible encontrar espacios de encuentro en nuestro país. Pero sí sé que ahora da igual. Los españoles no deberíamos permitir la más mínima utilización partidaria de esta crisis sanitaria, económica y social".



Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "hay momentos en la vida en los que uno demuestra lo que es y lo que vale", estimando que la clase política española "le debe a este país, en estos momentos, rigor, serenidad, unidad de acción y mucha responsabilidad. Hay que apoyar las medidas del gobierno o atreverse a proponer otras".