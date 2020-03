Los seis afectados en Extremadura por coronavirus, estables en aislamiento domiciliario

La situación clínica de los pacientes que han dado positivo en coronavirus en Extremadura permanece estable, todos ellos continúan en aislamiento domiciliario, y no se han registrado nuevos casos.



En concreto, los seis pacientes que han dado positivo permanecen en aislamiento domiciliario, en el área de Salud de Badajoz son dos chicas de 20 y 21 años; en el Área de Salud de Cáceres, un paciente de 28 años (por un error se dijo que tenía 56); en el Área de Salud de Coria un hombre de 56 años, y en Llerena-Zafra otro varón de 58 años y un joven de 19 años.



Además, ninguno de ellos es sanitario y su "trazabilidad es clara", ya que todos viajaron a las zonas de riesgo del norte de Italia, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Así pues, hasta las 8:00 horas de este jueves el Centro 112 Extremadura ha atendido un total de 613 llamadas relacionadas con el coronavirus y, hasta la fecha, se han realizado 80 pruebas para detectar el virus COV-19, de las que 74 han dado resultado negativo.



PRECAUCIONES



No obstante, la Dirección General de Salud Pública recuerda a la ciudadanía que las medidas habituales de higiene pueden ayudar a prevenir un posible contagio, medidas como lavarse las manos con agua y jabón durante al menos un minuto para realizar una higiene completa.



Asimismo, taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, o con el codo, y no compartir el menaje.



Además, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales destaca que se mantiene en "estrecho contacto" con el Ministerio de Sanidad "para adoptar las medidas que correspondan y coordinar todas las actuaciones de control y prevención".



Ante esta situación, las personas que noten síntomas de infección respiratoria, como tos o dolor de garganta, y hayan viajado recientemente a una zona de riesgo, deben quedarse en casa y llamar al 112, que se ha reforzado como consecuencia de la alerta sanitaria.



Cabe recordar que en este momento se consideran zonas de riesgo China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, así como a las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña y Piamonte, en Italia.