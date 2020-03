El PP extremeño afirma que Vara "tiene que estar votando, no toreando"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha afirmado este jueves que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "tiene que estar votando, no toreando".

Así pues, durante una rueda de prensa, la diputada 'popular' ha denunciado que el jefe del Ejecutivo regional haya abandonado el hemiciclo después de "hacerse la foto" al inicio de la sesión plenaria, para dirigirse a inaugurar la Feria de Olivenza (Badajoz).

En este sentido, Teniente ha aseverado que la conducta del presidente "es habitual", pero ya pasa de "castaño a oscuro" porque en la Asamblea se está hablando en estos momentos de los "problemas del campo", de las "amenazas" de subidas de impuestos, de la "quiebra" de la región, del "engaño" a los funcionarios públicos con las promesas electorales o de la corrupción de FEVAL.

De este modo, según ha manifestado, "lo mínimo que se exige a un presidente es que esté aquí como diputado también, escuchando y votando", tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.

A su vez, la portavoz del Grupo Popular ha lamentado el "desprecio continuado" del presidente de la Junta al Parlamento regional y su "habitual abandono de las funciones".

Y es que para Teniente, "esa falta de respeto de Vara no es sólo hacia la Asamblea como institución, también lo es hacia los medios, a su propio grupo y a los ciudadanos". Asimismo, ha hecho hincapié en que la primera obligación de Vara en la mañana de este jueves era "estar en el Pleno".

Igualmente, la diputada del GPP ha reiterado que la mayoría absoluta no puede ser "licencia para todo" y hay que hacer una reflexión. Y es que para el PP, "es grosera la apatía" de Fernández Vara y si no lo dice el PP, no lo va a decir nadie.

"¿Está empezando la legislatura y ésta es la ilusión del señor Vara?", ha aseverado Teniente, al tiempo que ha insistido en que si no le gusta lo que se dice en los debates "que se aguante", porque uno no puede estar en una burbuja huyendo de lo que no le es confortable.

Al mismo tiempo, la portavoz ha avanzado que el GPP va a indicarle a la presidenta de la Asamblea de Extremadura que explore quiénes son los diputados que utilizan continuamente la delegación del voto y su causa, para ver si se ajusta a la excepcionalidad.

En este sentido, ha explicado que todos los grupos recibieron un escrito pidiendo la racionalización de la delegación de voto "por los abusos" que se producen, ha sentenciado.