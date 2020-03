PP recalca que con Vara los datos de paro son "recurrentemente malos"

Ep

La portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha lamentado el "nuevo mazazo" que a juicio de su formación suponen las cifras de paro en Extremadura correspondientes a febrero, y ha incidido en que los datos en esta materia son "recurrentemente malos" con el socialista Guillermo Fernández Vara, pese a que incluso en el citado mes a nivel nacional "se respira" en dicha temática.



Tras subrayar que "no hay solución" para el paro con las políticas socialistas en Extremadura, ha recordado que el desempleo no subía en febrero en la región "desde 2013", y ha lamentado también que la comunidad sea "la única" que "está destruyendo empleo" en el último año.



En rueda de prensa, Cristina Teniente ha criticado también que el paro "se ceba especialmente" en Extremadura con las mujeres; así como que desde el año 2015 (desde que gobierna de nuevo Fernández Vara) el campo extremeño cuenta con "9.000 afiliados menos" a la Seguridad Social.



"La mayor desigualdad es la desigualdad en materia de empleo", ha espetado la 'popular', quien ha insistido en que con el PSOE en el gobierno "no hay solución" para el desempleo en Extremadura.