PSOE recuerda a PP y Cs que sus medidas "milagrosas" rdonde gobiernan "no valen"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, ha defendido la necesidad de seguir buscando "soluciones" ante las cifras de paro en la región desde "el trabajo, la humildad" y "sin fórmulas mágicas", y ha rechazado en este punto las medidas "milagrosas" que en dicha materia ofrecen PP y Ciudadanos, toda vez que éstas "no valen" en lugares como Madrid donde gobiernan ambas formaciones.



"Paso a paso, esfuerzo a esfuerzo y trabajo con trabajo", ha espetado Garlito sobre unas cifras de paro en la región en febrero que según ha dicho el PSOE las recibe "sin triunfalismos" y con el planteamiento de seguir trabajando porque "las soluciones estrella no existen".



En este sentido, en rueda de prensa este martes en Mérida, Garlito ha señalado la importancia de seguir reivindicando ante el Gobierno central "planes de empleo especiales" de empleo.



Al mismo tiempo, y tras incidir en que en comunidades como Madrid los datos de paro "han sido mucho peores" que en Extremadura, ha defendido ante las medidas "milagrosas" que plantean --ha dicho-- PP y Ciudadanos que éstas "fracasan" y "no valen" en lugares donde dichos partidos están gobernando.