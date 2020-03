La Junta se reunirá con la Iglesia para pedir "extremar las precauciones" en los besamanos

Ep.



La Junta de Extremadura se reunirá con la Iglesia católica y evangélica para pedir que "extremar las precauciones" con respecto a los besamanos en Semana Santa para evitar posibles contagios por coronavirus en estos eventos.



Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha apuntado la intención de que esta medida "no genere ningún conflicto con la Iglesia ni con las cofradías", tras lo que ha resaltado que "de momento" no "se está en situación de suspender nada que tenga que ver con la Semana Santa", ha dicho.



El objetivo es coordinarse con la iglesia para que "respetando las tradiciones y respetando el culto, podamos prevenir esas situaciones", ha señalado Vergeles, quien ha insistido en la recomendación del lavado de manos para todos los ciudadanos.



Vergeles también ha avanzado que se va a recomendar que aquellos que tengan síntomas respiratorios o compatibles con un cuadro de catarro de vías altas, "se abstengan de ir a concentraciones o a grandes actos que conlleven aglomeración de mucha gente", lo cual deben hacer "por responsabilidad".



Por otra parte, Vergeles ha avanzado su intención de reunirse con los colegios de médicos de la región para transmitirles la decisión, adoptada por el Gobierno de España, de suspender a partir de la próxima semana las actividades científicas en las que participen más de un centenar de profesionales sanitarios, con el objetivo de "cuidar" a estos trabajadores para que no se contagien.



El consejero ha señalado que estas medidas se han acordado en el "consenso" que existe entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, y que se han expuesto en la reunión de coordinación intergubernamental que se ha celebrado este martes en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, con la asistencia del presidente, Guillermo Fernández Vara, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, o el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo.



SITUACIÓN "ESTABLE" EN EXTREMADURA



Una reunión en la que se ha puesto de manifiesto que en estos momentos la situación en Extremadura es "estable", con seis casos confirmados hasta la mañana de este martes, todos ellos con "síntomas leves y trazabilidad positiva", ya que proceden del norte de Italia, y todos ellos se encuentran en aislamiento domiciliario.



Además, Vergeles ha querido aclarar que ninguno de los seis casos en Extremadura es personal sanitario.



En su intervención, el consejero ha avanzado que esta reunión de coordinación se va a celebrar semanalmente, con el objetivo de "engrasar la maquinaria" entre diferentes administraciones y entre los diferentes departamentos de la Junta de Extremadura, por si fuera necesario pasar del actual escenario 1, de contención, al nivel 2, de mitigación.



En el caso de que se pasara al nivel dos, "habría que tomar decisiones mucho más drásticas", entre las que Vergeles ha apuntado el cierre de escuelas, aislamientos domiciliarios masivos o suspensión de algunos eventos.



Por tanto, el titular extremeño de Sanidad ha reiterado que esta reunión se mantendrá con carácter semanal, "salvo que ocurra algo" que obligue a hacerlo con más frecuencia, y pretende "sentar en una misma mesa a todas las instituciones que tenemos algo que decir alrededor de una crisis sanitaria", en este caso el coronavirus.



En esta primera reunión celebrada este martes, se ha abordado la situación de Extremadura, que permite continuar en el escenario 1, por lo que en estos momentos "la medida más importante es seguir con las medidas de contención".



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida para presentar el Congreso de Economía Plateada.