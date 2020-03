Comité Empresa Ambulancias Tenorio denuncia el "incumplimiento total" del convenio laboral

Ep.

El Comité de Empresa de Ambulancias Tenorio ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo al "no respetarse nada" de lo acordado el pasado mes de diciembre en la negociación entre la empresa y los trabajadores.

Así, se ha llevado a cabo una denuncia "tanto legal como pública" de manera conjunta por parte de los trabajadores de Badajoz y Cáceres al "sentirse engañados" por el "incumplimiento total" del convenio que existe en el transporte sanitario terrestre de Extremadura.

De este modo lo han explicado en un encuentro con los medios este lunes en Mérida el presidente del Comité de Empresa de Ambulancias Tenorio en Badajoz, Juan Félix Soto, y el presidente del Comité de Salud Laboral de Badajoz, Gabriel García.

En esta denuncia se han recogido los "incumplimientos" que afectan a temas como el número de horas de trabajo, los descansos o el estado de los vehículos.

Así, Juan Félix Soto ha explicado que en el convenio viene recogido que los trabajadores deben realizar 1.800 horas, y que en el caso de los técnicos que se encuentran en los Puntos de Atención Continuada (PAC) realizan más de 3.000 horas, con "guardias presenciales" de 17 y 24 horas, apunta.

Además, ha dicho que "no se respetan los descansos", ya que hay que esperar --indica-- 12 horas entre jornada algo "que no se está haciendo", sobre todo --añade-- cuando los trayectos se realizan fuera de Extremadura, lo que supone que "todo sea un caos".

Respecto a esta cuestión, y a preguntas de los medios de comunicación sobre la respuesta de la empresa ante estas reclamaciones, Juan Félix Soto ha aseverado que la contestación es "que se está estudiando" pero "ahí se queda.

"Nos sentimos totalmente engañados tanto por parte del SES como por la de la empresa", ha lamentado Soto, al tiempo que ha anunciado que durante este lunes, día 2, se van a reunir para decidir qué tipo de medidas se van a llevar a cabo.

"PELIGROS" EN EL TRANSPORTE

Por otro lado, el presidente del Comité de Salud Laboral de Badajoz, Gabriel García ha informado de que la denuncia, que "ya se había realizado previamente por los distintos sindicatos", viene a poner de manifiesto los "peligros" con los que se trabaja diariamente.

En concreto, ha lamentado el estado de los neumáticos, así como la falta de mantenimiento "en general" de los vehículos que carecen de sistema de climatización --apunta-- y donde "faltan sistemas de seguridad" como cinturones para los pasajeros o limpiaparabrisas.

Al respecto, Gabriel García ha indicado que "no existe" un sistema de desinfección para los vehículos, de tal modo que "algunos llevan dos años sin desinfectarse", algo que supone "un problema" sobre todo cuando se traslada a pacientes con patologías infecciosas.

Además, también ha criticado el estado de los uniformes de trabajo que "no se reponen" y que no cuentan con un sistema de desinfección ya que "no existe una zona donde poder llevarlo", por lo que cada uno tienen que lavarlo en su propia casa.

Algo que también sucede con las bases de descanso con las que cuentan los técnicos en los diferentes centros, ya que éstas "en muchos casos" no tienen calefacción, lo que obliga a los trabajadores a comprar radiadores, así como falta de duchas "propias".

Al respecto, ha asegurado que tampoco "se sabe nada" del suceso que tuvo lugar el pasado día 17 de enero, sobre el incendio registrado en un vehículo de Ambulancias Tenorio mientras cubría un servicio de transporte sanitario entre Madrid y Extremadura.

Por último, ante preguntas de los medios de comunicación sobre el contacto con la empresa, Gabriel García ha informado de que actualmente existe un número de teléfono al que comunicar las incidencias pero "no queda registro de haber llamado", y donde la empresa responde con "ya llamaremos", algo que no deja "una solución firme" para los trabajadores.

EXTERNALIZACIÓN DEL CENTRO COORDINADOR

Por otro lado, los periodistas han preguntado al presidente del Comité de Empresa de Ambulancias Tenorio en Badajoz, Juan Félix Soto, sobre el anuncio de la posible externalización del servicio, a lo que el presidente del Comité ha admitido que "no se ha hablado nada de eso" porque "el SES no se pone en contacto".

"Somos los que representamos al colectivo éste", ha admitido Soto, al tiempo que ha pedido que se debería tener en cuenta a los trabajadores "antes de sacar el nuevo concurso", al tiempo que ha afirmado que la externalización es una medida que "se ve bien" porque al final la apuesta es "por el transporte público".