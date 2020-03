112 de Extremadura activa alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias en el norte

Así, en zonas de la provincia de Cáceres como Las Villuercas y Montánchez, la zona del Tajo y Alagón, la meseta cacereña y la zona norte de la provincia de Cáceres estarán en situación de nivel naranja por fuertes vientos que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora a partir de la próxima madrugada.



Además, la zona norte cacereña también está en alerta amarilla por lluvias, en este caso, desde las 18,00 de este domingo y las 8,00 del lunes se podrían acumular en estas zonas hasta 40 litros por metro cuadrado.



PROVINCIA DE BADAJOZ



En la provincia de Badajoz, La Siberia, las Vegas Bajas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena son las zonas de la provincia pacense que también estarán este lunes en alerta, en este caso amarilla, por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.



Ante esta situación, desde el 112, se recomienda a los municipios que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.



Se recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.



En cuanto al viento, se ruega guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos, tiestos, etc., así como evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos; y, en caso de necesidad, hay que ponerse en contacto con el 112.