Monago confía "plenamente" en el sistema sanitario público en España ante el coronavirus

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha mostrado una confianza "plenamente" en el sistema de salud público en España, que "es uno de los más avanzados del mundo", ante la situación generada por el coronavirus, que espera tenga "escasa incidencia" en el país como ya ocurriese con el 'Ébola' por ejemplo.



Así, ha considerado sobre el coronavirus que "hay que tener fe en los profesionales sanitarios", que son a su juicio los que "tienen que hablar" porque "son los saben de virus", mientras que los responsables políticos deben dejarse a su juicio de "ocurrencias" en un tema "muy sensible".



"Creo que nosotros (los responsables políticos) no estamos para ocurrencias en un tema sensible y este es un tema muy sensible", ha incidido el 'popular', quien ha recordado que existen algunas experiencias previas en España como las del 'Ébola' que "al final tuvo una escasa incidencia, tuvo mucha preocupación social pero tuvo muy poca incidencia en el país", y ha confiado en que "esto sea igual" como "deseo ciudadano".



"Yo confío plenamente en el sistema de salud público de nuestro país, que por otro lado es uno de los más avanzados del mundo", ha recalcado en rueda de prensa este viernes en Mérida el responsable 'popular' a preguntas de los medios sobre la situación del coronavirus.



"Nosotros somos representantes públicos, pero en un tema de salud pública quien tiene que hablar son los profesionales", ha espetado Monago, quien ha añadido que "si el político habla en exceso poco puede aportar, porque este es un tema de ciencia, no es de opinión".



En este sentido, ha rechazado que se apliquen "originalidades políticas" en un tema "sensible" como el del coronavirus, y ha incidido en que él confía "plenamente en lo que dicen las autoridades sanitarios" y "en las recomendaciones" que éstas realizan. "Y a eso me encomiendo como un ciudadano más", ha añadido.



Así, tras insistir en que "aquí no caben originalidades como hacen algunos", ha señalado que él no puede "aportar una opinión" sobre un tema de salud pública como el del coronavirus. "Yo no me apunto a eso, yo creo que tienen que hablar y están hablando los profesionales sanitarios, y lo que digan los profesionales sanitarios", ha indicado.



CONFIANZA EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS



Al respecto, tras incidir en que él confía en lo que defienden los profesionales del ámbito de la salud pública, ha señalado que lo que están diciendo aquéllos "en estos momentos" es que se tenga "calma" y "prudencia" y que "no hay motivos para la alarma", así como que "la prevalencia que tiene la enfermedad (del coronavirus) se puede asemejar a una gripe".



"Si no confiamos en los profesionales del ámbito de la salud pública, pues fíjese... pero yo no puedo innovar en este tema ni quiero innovar tampoco, ni quiero ser el más original de los originales", ha espetado Monago, quien ante gente que dice que "se cierren las fronteras, los que vienen de un sitio o de otro" ha considerado que se trata de una "opinión política".



