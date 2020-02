Junta aconseja "autovigilarse" a personas que hayan viajado a zonas riesgo por coronavirus

Ep.



La Junta de Extremadura ha recomendado que aquellas personas que hayan viajado en las últimas semanas a zonas de riesgo, que deben "autovigilarse" para ver si desarrollan algún síntoma, pero apuntan que "no tiene que interrumpir su actividad laboral, ni de ocio ni su vida ordinaria, solo autovigilarse".



Además, aquellas personas que han viajado o estén de Erasmus en esas zonas, "no hay ninguna indicación para repatriarlos en este momento", sino que lo único que deben hacer es "seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria del país correspondiente".



De esta forma se ha pronunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este miércoles en Mérida junto con la portavoz y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, en la que ha informado sobre la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este pasado martes.



En su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha reafirmado que los ciudadanos "pueden tener plena confianza" en el Servicio Extremeño de Salud para el abordaje del coronavirus "en cualquiera de las situaciones que se pudiera producir", tras lo que ha apuntado que su índice de contagiosidad es "incluso menor que el virus de la gripe".



Vergeles ha explicado que se están tomando medidas sobre este virus porque hasta el momento es "desconocido para la comunidad científica", por lo que no se sabe si va a mutar o no, por eso es necesario "hacer un seguimiento muy activo" y "responsable" del virus, aunque "sin caer en la alarma".



En ese sentido, y por si "la situaicón cambiase e hiciese falta",se ha diseñado una "respuesta interdepartamental" entre diferentes administraciones por si el escenario variase, con una "comisión de actuación rápida" que estaría presidida por el presidente de la Junta de Extremadura, y de la que formarían parte las consejerías de Sanidad, Agricultura, Movilidad, la Portavocía, Hacienda, así como la Delegación del Gobierno.



También se ha constituido un comité técnico que se reúne "casi a diario" en el seno de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para hacer un seguimiento de la situación, ha señalado Vergeles.



LLAMAR AL 112 EN PRIMER LUGAR



Durante su intervención, el consejero de Sanidad ha ofrecido una serie de recomendaciones a los ciudadanos, como que en el caso de que presentara síntomas como tos, fiebre, cuadro compatible con catarro de vías altas o dificultad para respirar, ha recomendado que llame al 112, donde "le indicará qué es lo que tiene que hacer para que se le determine si presenta coronavirus o no".



Además, y respecto al uso de mascarillas, sobre las que hay un "verdadero desabastecimiento", el titular extremeño de Sanidad ha explicado que en la población general, solo se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas, por lo que no es necesario que tengan filtro, respecto de las que ha señalado que "tienen utilidad para no transmitir la infección, no tienen utilidad para prevenir el contagio".



Por tanto "solo tendríamos que utilizar la mascarilla quirúrgica en el caso de que estuviésemos infectados, para relacionarnos con el resto de las personas", ha resaltado Vergeles, quien ha llamado a la tranquilidad de la ciudadanía sobre que "el acopio de mascarillas en el domicilio, lo único que puede hacer es que caduquen sin que sean útiles para prevenir el contagio".



Además, Vergeles ha señalado que no hay ninguna prohibición ni cierre de fronteras, por lo que los viajes internacionales se pueden hacer, aunque ha considerado que "parece de sentido común que si no es absolutamente necesario viajar a las zonas de riesgo, no se viaje", ya que se trata de "asumir un riesgo innecesario".



En ese punto, ha señalado que las zonas consideradas "de riesgo" en este momento son China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las cuatro regiones del norte de Italia.



Durante su intervención, el consejero de Sanidad ha insistido en que la "medida más eficaz para prevenir la infección es la higiene", como protegerse con la manga al estornudar y toser, lavarse las manos, o tener una ventilación adecuada en los domicilios.



EVITAR EL CONTAGIO DENTRO DEL PAÍS



El objetivo de las medidas es que "no se produzcan contagios dentro del país", ya que hasta el momento, los casos confirmados en España han sido "importados" de personas que habían viajado a China o a Italia, pero "en ningún caso se ha dado el contagio dentro del país", lo cual "es muy importante en el seguimiento epidemiológico".



Y es que, en el caso de que se produzcan contagios entre ciudadanos del país, sería necesario "pasar a un nivel de alerta distinto del actual" y con unos objetivos diferentes, tal y como ha ocurrido en Italia, y ha sido necesario "acudir a medidas no farmacológicas, como aislamientos".



Para alcanzar este objetivo de que no se produzcan contagios dentro del país, es necesario "diagnosticar precozmente la enfermedad", y para ello, los ciudadanos debe tener claro cuándo acudir al sistema sanitario, y que éste cuente con las técnicas diagnósticas que permitan confirmar o descartar "lo más rápido posible".



Por ello, el consejero de Sanidad ha recomendado que aquella persona que presente síntomas como tos, fiebre, cuadro compatible con catarro de vías altas o dificultad para respirar, y que "en los 14 días previos al desarrollo de esos síntomas, ha estado en una zona de contagio o con una persona que puede contagiar el virus".



También se ha incorporado como posible supuesto a una persona que haya estado ingresada en un hospital y presente una infección respiratoria de vias bajas graves, y que no esté justificado por otro germen.



Vergeles ha explicado que se ha incorporado este segundo supuesto porque en el caso de Italia, todavía no se ha detectado al paciente que originó el cuadro de coronavirus, por lo que "es necesario ser muy sensibles en este tipo de circunstancias".



FERIAS INTERNACIONALES Y VIAJES



Además, el consejero de Sanidad ha reafirmado que "no hay ninguna indicación científica que justifique la suspensión de las ferias internacionales", y respecto a las personas que hayan viajado o estén de Erasmus, ha aseverado que "no hay ninguna indicación para repatriarlos en este momento".



Lo único que deben hacer es "seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria del país correspondiente", ha aseverado el titular de Sanidad, quien ha insistido en que si han regresado a España, no deben hacer nada especial más allá de autovigilarse.



Finalmente, y respecto a la comunicación de la Junta de Extremadura sobre este asunto, Vergeles ha señalado que no se informará de los casos que hayan dado negativo en las pruebas, pero sí se darán a conocer los casos que den positivo en las pruebas realizadas, de los que se dará una "información puntual", aunque siempre respetando la confidencialidad de los pacientes.



En ese sentido, el consejero ha avanzado durante los últimos días se han realizando las pruebas a diez personas en la región, todas ellas han dado negativo, y en estos momentos hay cuatro muestras pendientes, de las que los resultados se conocerán en las próximas horas.