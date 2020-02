Solo 50 de los 388 municipios de Extremadura ha ganado población en los últimos 20 años

Tan solo 50 de los 388 municipios de Extremadura han ganado población en los últimos 20 años, periodo en el que la población de la comunidad autónoma se ha reducido en 5.864 personas, hasta el total de 1.067.710 habitantes con los que contaba en 2019, según los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



Así pues, en su último informe, el IEEX constata que solo en el último año, la pérdida poblacional ha sido de 5.153 personas, de tal forma que en la provincia de Badajoz ha disminuido la población en un 0,42% (2.817 habitantes), mientras que en la provincia de Cáceres lo ha hecho un 0,59% (2.336 habitantes).



Por municipios, tal y como detalla en una nota de prensa, Valdecañas del Tajo ha sido el que más porcentaje de población ha perdido en estos últimos 20 años (160 habitantes, -59,3%), mientras que El Carrascalejo ha sido el que más porcentaje de población ha ganado, 48,2% (27 habitantes).



TASA DE NATALIDAD



En su informe, el IEEx también ofrece datos sobre la evolución de la natalidad en Extremadura, cuya tasa bruta del año 2018 fue de 7,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes, 7,7 en la provincia de Badajoz y 6,6 en la de Cáceres. Una tasa que se ha ido reduciendo en los últimos años debido al "envejecimiento" de la población, al "retraso" en la edad de maternidad y a "otros muchos cambios sociales" que influyen en la decisión de tener hijos, indica el instituto en su nota de prensa.



Así, Huélaga es el municipio que presenta mayor tasa de natalidad 22,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes, pero en municipios tan pequeños como éste (220 habitantes), advierte, la tasa es "muy variable", ya que este año es la más elevada, pero en los dos años anteriores fueron de 18,1 y 4,5, llegando en los años 2008 y 2009 a ser nula.



En contraposición, en el año 2018 Extremadura tiene 52 municipios que no registraron ningún nacimiento, ocho de la provincia de Badajoz y 44 de la provincia de Cáceres. Cabe destacar que en 2017 esta cifra era de 18 municipios, tres en la provincia pacense y quince en la cacereña.



Por su parte, Cachorrilla es el municipio extremeño que lleva más años sin que se haya producido ningún nacimiento, de tal forma que el último se produjo en el año 2000, seguido de El Carrascalejo y Ruanes donde los últimos nacimientos fueron en 2007 y 2009, respectivamente.



Los mayores descensos de nacimientos, en términos relativos, en los últimos 20 años se han producido en los municipios de La Zarza, pasando de 36 nacimientos en 1999 a 2 en 2018; Villamiel, que ha pasado de 11 nacimientos a uno; Trujillo, de 90 a 13; y Montemolín, de 14 a dos.



DATOS POR ZONAS



En el análisis por agrupaciones municipales estadísticas, destaca que en la zona de Villuercas-Ibores-Jara diez de los 19 municipios que la integran no registraron nacimientos o han tenido solamente uno en 2018. Además, se ha producido una pérdida poblacional en los últimos 20 años superior al 25% de la población en 12 de los 19 municipios.



Otra de las zonas más afectadas por la escasez de nacimientos es la Sierra de San Pedro, donde de los ocho municipios que la comprenden tres no han registrado ningún nacimiento (Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara y Salorino) y otros cuatro presentan 3 o menos nacimientos. Sólo Valencia de Alcántara, municipio de mayor población, presenta 23 nacimientos, pero a pesar de ello la tasa de natalidad de este municipio supera por poco los 4 nacimientos por cada 1.000 habitantes.



En cuanto a la pérdida poblacional de esta zona, todos los municipios que la integran han perdido población en los últimos 20 años, siendo la pérdida más acusada (mayor del 25%) en Santiago de Alcántara, Salorino, Herreruela, Carbajo, Membrío y Herrera de Alcántara en este orden.



Dentro de las zonas con datos menos favorables, se encuentra el municipio Pinofranqueado, perteneciente a la AME Trasierra-Tierras de Granadilla-Valle del Ambroz-Hurdes, con 1.736 habitantes, 320 mujeres en edad fértil y en el que se han registrado 22 nacimientos (12,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes) superando los ocurridos en Hervás (21 nacimientos) con algo menos de 4.000 habitantes y 814 mujeres en edad fértil.



En contraposición se encuentra el municipio Baños de Montemayor, con 759 habitantes y 129 mujeres en edad fértil y sin nacimientos registrados para el año 2018. Con respecto a la pérdida poblacional en el periodo considerado, 3 de los 29 municipios pertenecientes a esta AME, han ganado población (Baños de Montemayor, Abadía y Hervás), de los 26 restantes las mayores pérdidas la presentan Casares de las Hurdes (-44,6%), Ladrillar (-40%) y Marchagaz(-36,9%).



GUADIANA GANA POBLACIÓN



Entre las zonas menos castigadas se encuentra la AME Guadiana, donde el número de nacimientos por 1.000 habitantes es 9,3 y ha presentado una ganancia poblacional del 9,5%.



De los ocho municipios que comprenden esta zona, cuatro tienen tasas brutas de natalidad superior a la de la AME y el resto están cercanos a dicha cifra, a excepción de Medellín que presenta 14 nacimientos con una población de 2.263 habitantes y 491 mujeres en edad fértil (6,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes).



A pesar de que la zona en su conjunto haya presentado una ganancia en la población, seis de sus ocho municipios tienen pérdidas poblacionales en las dos últimas décadas, y destaca Valdetorres que presenta una pérdida 14,9%.



Tierra de Barros es la AME con mayor tasa de natalidad para el año 2018 (9,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes) y la cuarta AME que mayor porcentaje de población ha ganado en los últimos 20 años. De los municipios que la conforman todos tienen tasas superiores al valor de



Extremadura (7,3), a excepción de Nogales (4,6 nacimientos por 1.000 habitantes) y Entrín Bajo (3,6 nacimientos por 1.000 habitantes).



El municipio que más porcentaje de población ha ganado ha sido Almendralejo (21,5%) pero hay también 5 municipios de la zona que han perdido población, el que presenta mayor pérdida es Entrín Bajo (-18,5%).



En la provincia de Badajoz, 6 de las 16 AMEs que la integran han tenido un porcentaje positivo en la diferencia poblacional, presentando el mejor porcentaje la AME de Mérida (17,8%), sin embargo, la que mayor tasa de natalidad corresponde a Tierra de Barros (9,6 nacidos por cada 1.000 habitantes).



En cuanto al porcentaje de mujeres en edad fértil existe una diferencia de 0,5% entre ambas AMEs. En el lado opuesto se sitúa la AME Siberia I y la AME La Serena con pérdidas poblacionales del 18,9% y 21,2% respectivamente, además presentan tasas de natalidad de 6 y 5,4 teniendo un porcentaje de mujeres en edad fértil del 18% y 19,5%, respectivamente.



En la provincia de Cáceres, tan sólo tres de las quince AMEs que la integran han tenido un porcentaje positivo en la diferencia poblacional (Cáceres, Valle del Jerte y Campo Arañuelo), presentando el mejor porcentaje la AME de Cáceres (22,3%).



Sin embargo, la mayor tasa de natalidad le corresponde a Campo Arañuelo (8,6 nacidos por cada 1.000 habitantes), mientras que el porcentaje de mujeres en edad fértil es algo superior en Cáceres (22,9%). En el lado opuesto se sitúa la AME Villuercas-Ibores-Jara con pérdidas poblacionales del 28%, con tasa de natalidad de 4,8 nacidos por cada 1.000 habitantes y un porcentaje de mujeres en edad fértil del 16%.