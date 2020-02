Más de 5.200 agricultores participan en las protestas "con normalidad" en Extremadura

Más de 5.200 personas y 800 vehículos han participado en las protestas agrarias de este martes, día 18, en Extremadura, y que se caracterizan por "la ausencia de incidentes dignos de reseñar", según ha informado la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma.



Así pues, hasta las 14:00 horas se ha registrado "la ausencia de incidentes dignos de reseñar" durante las protestas que se han llevado a cabo convocadas por las organizaciones agrarias para protestar por la situación del campo.



También, de manera global los cortes de carreteras que se han realizado se han desarrollado "con normalidad", aunque "en algunos casos no se han cumplido los tiempos y lugares establecidos en las resoluciones que autorizaban estas protestas", precisa.



Igualmente, se han habilitado recorridos alternativos en aquellos puntos en los que las retenciones han sido mayores, añade la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.



En cuanto al desarrollo concreto de las protestas en la provincia de Badajoz, en la N-432 (Km 131-132) en el cruce de Berlanga y Valverde de Llerena se han concentrado 1.000 personas y 175 tractores, "dificultando la circulación".



En dicho enclave las retenciones han alcanzado los cuatro kilómetros y se ha habilitado un desvío alternativo. Como incidencia, se ha prendido fuego a un tractor en desuso en un lugar fuera de la vía, lo que ha provocado la intervención de los bomberos.



A su vez, en la N-430 (KM 183) en el puerto de Los Carneros se han concentrado 100 personas y se ha desarrollado la protesta "sin incidencias".



Mientras, en la A-66 (Salida 648 sentido Sevilla) Almendralejo Norte, se han concentrado 600 personas y 120 tractores, y se han "incumplido" los tiempos establecidos de los cortes y se han cortado ambos sentidos de la circulación, de tal forma que han llegado las retenciones hasta los cuatro kilómetros y se han establecido desvíos alternativos.



Igualmente, en la N-630 a la altura de la salida 648 sentido Sevilla-Almendralejo Norte, se han concentrado 200 personas y 20 tractores, "sin incidencias".



Además, en la carretera N-435 (cruce con la EX101) Fregenal de la Sierra se han concentrado 260 personas "sin incidencias"; y en la EX-104 (Cabeza del Buey) en el cruce de Benalcázar-Pozoblanco se han concetrado 70 personas y 7 vehículos "sin incidencias".



Por su parte, en la A-5 (km 407) en Badajoz, a la altura del Centro Comercial El Faro se han concentrado 300 personas y se han cortado ambos carriles sentido Portugal, lo que ha provocado que las retenciones llegasen a los cinco kilómetros y "se incumplen los cortes intermitentes".



En este caso, en torno a 170 manifestantes se han desplazado hasta el lugar del corte en sus tractores, que han sido aparcados en el párking de Ifeba, y que no han invadido la autovía, añade la Delegación del Gobierno.



PROVINCIA DE CÁCERES



Por su parte, en la provincia de Cáceres, en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, en el cruce de Peraleda se han concentrado 1.000 personas, 160 turismos y 150 tractores; se han cortado ambos sentidos; y se ha alcanzado una retención de cuatro kilómetros sentido Madrid, y se ha habilitado recorrido alternativo.



Mientras, en la A-66, a la altura de Hervás, se han concentrado 500 personas; se han cortado ambos sentidos de la circulación provocando una retención de un kilómetro; y se han quemado unas retamas en la mediana, "sin más incidencias".



Al mismo tiempo, en la A-66 la salida de Casar de Cáceres, a la altura de El Gallo se han concentrado 130 personas, y se han producido cortes alternos según resolución.



Igualmente, en la N-521, en Valencia de Alcántara (frontera con Portugal), se han concentrado 100 personas "sin incidencias"; y en la EX A1 a la altura de Coria se han concentrado 1.000 personas y se han interrumpido ambos sentidos de la vía provocando un kilómetro de retención sentido Portugal, aunque "sin incidencias".



Finalmente, la Delegación del Gobierno explica también que el dispositivo de emergencia establecido por Cruz Roja ha actuado en dos ocasiones. En concreto, ante un corte leve y fortuito de un manifestante de 74 años; y ante una crisis de ansiedad en un usuario en la A-66. Asimismo, en varias ocasiones se ha habilitado el paso de vehículos sanitarios en situación de atención a urgencias de usuarios.