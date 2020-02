La Delegación del Gobierno autoriza doce cortes de carreteras en Extremadura este martes

La Delegación del Gobierno ha autorizado doce cortes de carreteras en distintos puntos de la región este martes, 18 de febrero, por parte de las organizaciones agrarias en el marco de sus movilizaciones para reivindicar precios justos.



En concreto, siete de los cortes autorizados se sitúan en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres, tramos en los que la Delegación del Gobierno recomienda "prudencia y precaución" a los usuarios, así como seguir en todo momento las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



De este modo, y en el caso de la provincia de Badajoz, las protestas tendrán lugar en la N-432 (Km 131-132) en el cruce de Berlanga y Valverde de Llerena; en la N-430 (KM 183) en el puerto de Los Carneros; en la A-66 (Salida 648 sentido Sevilla) Almendralejo Norte; en la carretera N-435 (cruce con la EX101) Fregenal de la Sierra; en la Ex 104 (Cabeza del Buey) en el cruce de Benalcázar-Pozoblanco, y en la A-5 (km 407) Badajoz, a la altura del Centro Comercial El Faro.



A su vez, tal y como destaca la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, en los puntos señalados de las autovías de la provincia de Badajoz, concretamente en la A-66 y A-5, sólo se verá afectado un sentido, en dirección Sevilla y Lisboa respectivamente, con cortes de diez minutos cada media hora, entre las 11:00 y las 13:00 horas.



PROVINCIA DE CÁCERES



Por su parte, y en cuanto a la provincia de Cáceres, se han autorizado cortes en cinco puntos que serán la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, en el cruce de Peraleda; en la A-66, a la altura de Hervás y también en la salida de Casar de Cáceres, a la altura de El Gallo; en la N-521, en Valencia de Alcántara (frontera con Portugal) y la EX A1 (Autovía Autonómica) a la altura de Coria.



En los puntos señalados de las autovías de la provincia de Cáceres, concretamente en la EX A1 y en la A-66 , los cortes se producirán en un único sentido, en dirección Plasencia y Sevilla respectivamente, entre las 11:00 y las 13:00 horas, si bien el punto de corte situado en Hervás, se extenderá de 12:00 a 14:00 horas.



En el caso de las carreteras convencionales podrán ser cortes parciales en intervalos de 10 minutos por un tiempo máximo de cinco horas, entre las 10:00 y las 15:00 horas.



En cualquier caso, apunta la Delegación del Gobierno que estará permitido el tránsito de vehículos de emergencia y servicio público.



Finalmente, recomienda "prudencia y precaución a los usuarios y seguir en todo momento las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", así como "moderar la velocidad" en las proximidades de los tramos que se verán cortados.