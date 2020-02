Cs exige a Vara que inicie el camino para eliminar burocracia e incentivar a autónomos

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que inicie de una vez el camino para eliminar burocracia en las administraciones e incentive a los autónomos "que son los verdaderos generadores de empleo".

A este respecto, Polo ha defendido que la formación naranja ha vuelto a reivindicar la necesidad de políticas "que hagan más fácil la vida de los que quieren emprender en la región".

"En una comunidad como la nuestra donde los índices de paro son tan elevados probablemente los autónomos sean los únicos capaces de bajar estas cifras de desempleo", ha defendido el portavoz de la formación naranja.

Por ello, Polo ha criticado las políticas de Vara y del gobierno del PSOE con Podemos en Madrid que "hacen cada día más difícil que los autónomos puedan levantar la persiana de sus negocios y meten la mano en el bolsillo de los emprendedores" al tiempo que ha remarcado que Extremadura ha perdido en el mes de enero a 300 autónomos.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha defendido que no se puede subir el Salario Mínimo Interprofesional "sin haber estudiado con detalle el impacto que esto produce y cómo afecta al empleo porque la subida del SMI incide sobre todo en el empleo más precario y donde hay un paro estructural alto".

A su vez, Polo ha apostado por que se incentiven las ayudas a los autónomos con ventajas fiscales dirigidas sobre todo a los jóvenes y a las mujeres y al mundo rural, porque "hasta el momento las políticas de Vara no hacen más que agravar la situación".

Sobre el SMI, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha señalado que su formación está a favor de esa medida pero ha señalado que lo que hay que resolver es el problema real de la gente que está en casa sin encontrar trabajo durante meses.

"Hay que ir al fondo, ¿por qué no hay trabajo y por qué no se genera empleo? En Extremadura el sector privado está condenado a depender casi exclusivamente de lo público y eso no puede ser", ha criticado.

Y, respecto a la ley de la eutanasia, Polo ha señalado que Ciudadanos está a favor de esa regulación.

Además, ha indicado que la formación naranja ha presentado una ley complementaria como es la de la Ley de Dignidad al final de la vida que es importante porque defiende la libertad de las personas ante estas situaciones tan difíciles.