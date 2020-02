Extremadura apoya la prohibición de venta a pérdidas y llama al sector agrícola a unirse

Ep/Rd

Así, lo ha señalado la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, anunciando que la Ley de Cadena Alimentaria se modificará "sí o sí" para tratar de prohibir la venta a pérdidas.

Junto con ello, ha llamado al sector agrícola y ganadero a unirse en cooperativas más grandes para mejorar su posición en el mercado y lograr así mejores precios para sus productos.



García ha asistido, junto con los responsables de agricultura del resto de comunidades autónomas, a una reunión extraordinaria convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar la situación del campo.



Tras el encuentro, la responsable regional ha reiterado el apoyo de la Junta de Extremadura a las reivindicaciones de los profesionales agrarios por los bajos precios que reciben y ha asegurado que, junto al ministerio, se buscarán soluciones dialogadas.



Según García, se ha tratado de una reunión con todos los máximos responsables de las comunidades autónomas para coordinar los trabajos que ya se están haciendo desde el ministerio con las organizaciones agrarias, cooperativas y con los distintos sectores agroganaderos.



La consejera ha explicado que "está claro que va a haber una modificación muy importante de la ley de la cadena alimentaria porque tenemos que intentar la prohibición de la venta a pérdidas" y, es "fundamental" que esta cuestión quede recogida en la ley de cadena alimentaria.



Sobre los cambios que han de introducirse, ha recordado que el modelo francés ha sido "muy cuestionado y cortado" por los tribunales franceses, y que tras un año y medio "no están contentos" con los resultados.



La consejera extremeña ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que el ministro apuesta por la "fijación de los costes de producción, para que el mercado de la competencia no diga que la norma no es correcta".



Pero, ha matizado que, si la administración "tiene muchos deberes" para mejorar la situación del campo, también los tiene el propio sector, en este caso para "unirse, concentrar su oferta y tener una posición en el mercado mejor para no ser el eslabón más débil".



Al respecto, ha añadido que, en España, hay 3.500 cooperativas y ninguna de ellas se sitúa entre las 50 más grandes de Europa, cuando España es la cuarta potencia agrícola del continente.



Igualmente, se ha referido a trabajar en las interprofesionales, que son organizaciones que "ayudan a fijar precios y a negociar en el mercado".

Asimismo, ha subrayado que las organizaciones de productores pueden participar en las inversiones de fondos europeos destinados en la mejora de sus instalaciones y maquinaria.



Sobre la negociación de la PAC, la consejera ha reconocido que genera "incertidumbre" en el sector, y en este sentido ha señalado que el ministerio viene trabajando, "desde el minuto cero", por el mantenimiento de los presupuestos con el fin de garantizar en Europa una agricultura y ganadería "competitiva, exportadora, comercializadora" y con "agricultores y ganaderos".



Y, en referencia a los anunciados cortes de carretera por parte de algunas organizaciones agrarias para reclamar precios dignos para sus productos, ha indicado que es una reivindicación "legítima" y que comparte, si bien ha pedido que las manifestaciones sean tranquilas y sin "ningún ápice de violencia".