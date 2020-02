Vergeles: Se "restablecerá" Cirugía Vascular Cáceres cuando se den "condiciones seguridad"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que se "restablecerá completamente" el servicio de Cirugía Vascular en Cáceres cuando se den las "condiciones de seguridad", aunque no ha precisado cuando podría tener lugar.

"Yo no renuncio a que Cáceres disponga de un servicio de Cirugía Vascular, pero cuando se den las condiciones de seguridad porque no esté la plantilla inestable. Creo que Cáceres provincia necesita un servicio de Cirugía vascular de referencia provincial", ha apuntado.

El consejero ha explicado, a preguntas de los medios, que el servicio de Cirugía Vascular de Cáceres contaba con cuatro cirujanos, dos de ellos propietarios de sus plazas y los otros dos interinos, y ha añadido que el hecho de que en estos momentos no haya consultas o no se hagan intervenciones quirúrgicas de esta especialidad "no es nuevo", ya que los cuatro cirujanos estaban de baja laboral desde el mes de octubre de 2019.

"La decisión que tomamos es que el servicio de Cirugía Vascular de Badajoz, junto con los dos cirujanos vasculares de Cáceres, integren un servicio de cirugía vascular de ámbito regional", ha explicado en rueda de prensa.

Así, y cuando esos dos cirujanos se den de alta, se incorporarán al servicio regional y empezarán a prestar su servicios "inicialmente" en Badajoz, según Vergeles, quien ha añadido que cuando se compruebe que la situación de esos dos profesionales "es estable" se restablecerán los servicios que "son adecuados" con dos cirujanos vasculares en Cáceres, que son los servicios de consultas externas y cirugía mayor ambulatoria, ha añadido.

Además, y como ha precisado, una vez que se tenga estabilizada la situación "durante meses", se "restablecerá completamente" el servicio de Cirugía Vascular en Cáceres con las "condiciones de seguridad".

SERVICIO "DE CALIDAD"

El consejero de Sanidad ha asegurado que el SES está tomando todas las medidas necesarias para asegurar a los cacereños un servicio "de calidad", lo que ha llevado a que, de forma "temporal", se haya decidido derivar pacientes al Área de Salud de Badajoz ante la "inestabilidad" que existía en la plantilla de la unidad.

Así, ha explicado que en cuanto se den las "condiciones de seguridad", el Área de Salud de Cáceres podrá contar con el servicio de Cirugía Vascular y ha añadido que en su vida política "siempre" antepondrá la "seguridad de los pacientes a las fechas".

"Queremos y es nuestro deseo que el Área de Salud de Cáceres tenga un servicio de cirugía vascular, pero que tenga un servicio de cirugía vascular con la seguridad sanitaria", ha aseverado.