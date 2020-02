Comisión estudiará en la Asamblea precios agrarios y PP y Cs se oponen por "soluciones"

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura la creación de una comisión de estudio sobre los precios recibidos por los agricultores en el campo, que ha apoyado Unidas por Extremadura, y a la que tanto PP como Cs se han mostrado en contra porque, como defienden, los problemas del campo son conocidos y lo que se necesitan son "soluciones".



La portavoz socialista, Lara Garlito, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, ha recordado que la creación de esta comisión surgió en la reunión mantenida este pasado viernes entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y las organizaciones profesionales agrarias más representativas de la región.



La misma abordará la transparencia e interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y los precios recibidos por los productores del campo, ya que tras las últimas campañas se ha evidenciado una serie de problemas, entre los que se encuentran "grandes desequilibrios" en la cadena agroalimentaria.



Así, conocer la información sobre la cadena alimentaria y por ende de la posición de los agricultores permitirá a los agentes del mercado comprender la cadena y mejorará su eficiencia, en especial en el caso de los agentes más débiles, como el sector productor, según se recoge en la solicitud registrada por el PSOE.



Asimismo, se considera preciso llevar a cabo un Observatorio de Precios, que recoja información no solo de los precios que se pagan a los agricultores, sino los costes medios de producción, establecer una metodología de trabajo que mejore la transparencia de los mercados y posibilite la toma de decisiones.



La composición de la comisión ha de estar integrada por 17 miembros distribuidos porcentualmente entre los grupos de la Asamblea y podrán comparecen en la misma representantes de instituciones y cuantos expertos sean propuestos. Además, el plazo para la finalización de los trabajos será de tres meses de su constitución.



PSOE Y UNIDAS POR EXTREMADURA DEFIENDEN QUE DARÁ "VOZ" AL SECTOR



En su intervención, Garlito ha expuesto que con esta comisión se busca "dar voz" a todos los sectores del campo que están clamando que no puede ser que se paguen unos precios en el campo que luego se multiplican al llegar al supermercado.



De esta forma, ha reivindicado que los diputados extremeños están en el parlamento para "buscar soluciones", y ha valorado que se haya hecho con "la máxima celeridad", además de agradecer la "buena voluntad" de Unidas por Extremadura en la creación de esta comisión.



También ha dicho que los diputados deberían estar unidos en la defensa de los intereses del campo extremeño, pero la "derecha ha perdido la oportunidad de demostrar de verdad" su defensa a este sector.



Garlito ha recalcado que tanto el Gobierno central como el regional configurarán medidas de apoyo al sector, entre las que se encuentra, en el caso de la Junta, una mesa, a la que acudirá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que esta comisión de estudio es una "buena oportunidad" para que se "dé voz" a todos los sectores implicados, no solo a los agricultores sino también a los consumidores.



Así, Macías ha criticado que el Partido Popular y Cs se han opuesto a la creación de esta comisión de estudio con argumentos, en su opinión, "peregrinos".



Como ha defendido, la Asamblea de Extremadura es una institución que representa la "voluntad de todos los extremeños" y que es importante que este tema, que es "clave" para el futuro y el presente de la región, se trate en una comisión de estudio.



PP Y CIUDADANOS SE OPONEN A SU CREACIÓN



En su turno de intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado que la propuesta socialista es un "señuelo", ya que, como ha dicho, "si no quieres soluciones, crea comisiones".



De esta forma, Teniente ha recalcado que su partido no quiere "comisiones para el campo" sino que quiere "soluciones" y se ha preguntado por "cómo se puede decir a estas alturas de la película que tenemos que analizar en una comisión de estudio cuáles son los problemas del campo".



"Es el reconocimiento absoluto de un fracaso. Si después de cuatro años tenemos que sentarnos para saber qué problemas tiene el campo alguien tendrá que dimitir o habrá que cesar a alguien, porque el campo ha estallado", ha indicado.



Además, ha invitado a la Junta de Extremadura, que cuenta con mayoría absoluta en el parlamento regional, a "actuar", porque el campo "no admite "más pérdidas de tiempo".



Finalmente, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha defendido los "argumentos de peso" de su formación para no estar a favor de la creación de esta comisión, toda vez que entiende que los problemas del campo "no son necesarios estudiarlos" porque son ya conocidos.



En su opinión, el PSOE, con su solicitud de creación, pretende dilatar la resolución de los problemas en los tres meses de duración de los trabajos, ya que en ella, ha dicho, "no se van tomar medidas, no decisiones".



"Es tiempo para dedicar a las soluciones, es tiempo para dedicarles a los problemas ya pasados y de ahí la propuesta que ha presentado Ciudadanos por el campo extremeño", ha dicho, además de insistir en que mientras los socialistas "prefieren centrarse en los problemas, nosotros entendemos que es el momento de las soluciones".



En esta línea, Marta Pérez ha recordado que la semana pasada su formación informó sobre el registro de una iniciativa en la que se instaba a constituir un pacto por el campo extremeño para aunar políticas y medidas para solventar los problemas.