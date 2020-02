Unidas por Extremadura cree que el Gobierno debe hacer un "esfuerzo" con un plan de empleo

Así, lo ha recalcado el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías, defendiendob un plan de empleo "propio", porque "Extremadura sigue necesitando un plan de empleo propio y que el Gobierno haga un esfuerzo económico".

Junto con ello, ha incidido en que ese plan debería estar a juicio de su grupo vinculado a proyectos productivos que "ayude a que en las localidades se fomente la instalación de renovables y se aproveche los recursos de cada localidad".



Según Macías, las cifras del paro de enero son "una muestra" de la "debilidad continua" del mercado laboral de la región.



Además, ha considerado que, en Extremadura, "no" responden a lo planteado por partidos de la derecha y ciertos medios de comunicación relativo a que "responde a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", toda vez que los del pasado mes



Para el responsable de la formación morada, "claramente, exactamente son los mismos parados que hubo en diciembre del año pasado".



En este sentido, Macías ha apuntado que la aplicación del SMI en Extremadura "habría que verla con detenimiento y con mucho detalle", porque a Unidas por Extremadura le "consta" que "en muchos casos no se ha aplicado esa subida y, al contrario, se han buscado otro tipo de subterfugios para no aplicarlo".



Al mismo tiempo, el diputado ha reclamado la aplicación de medidas en la comunidad que permitan alterar el "ritmo impuesto" por el calendario para la consecución de los datos de paro en Extremadura, teniendo en cuenta que en enero "de nuevo" ha aumentado el desempleo.

A este respecto, ha matizado que era algo que se esperaba porque el mercado laboral extremeños "sigue exactamente el ritmo que marca el calendario y las distintas altas y bajas de demanda en función de las campañas agrícolas o de periodos de vacaciones".



Según Macías, "es necesario que haya políticas que alteren el ritmo impuesto por el calendario pero sigue sin haberlas", ha espetado Macías, quien ha añadido que el incremento del paro en enero en Extremadura es "muy parecido al del año pasado" y se continúa "en las mismas constantes".



En este punto, ha considerado que el paro en la región en enero "claramente está vinculado al sector servicio y son despidos que se han producido por el fin de la campaña de navidad tanto en hostelería como en comercio".



Finalmente, ha lamentado también que "sigue siendo una constante el que haya muchas más mujeres que hombres desempleadas propia de la región que no se altera mes a mes", así como también ha criticado que sea "otra constante" la "precariedad" de los puestos de trabajo en Extremadura.