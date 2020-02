Cs cree que un plan de empleo "no es la medida que funciona" para Extremadura

Ep

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura Marta Pérez ha considerado "necesario" abordar un "análisis exhaustivo" de las políticas que la Junta está abordando en materia laboral para determinar su efectividad.



En este sentido, y tras augurar que el Ejecutivo regional "va a sacar" algún "comodín" para intentar "un poco maquillar" la situación "tan lamentable" de paro que "arrastra" Extremadura, ha defendido que la administración "no debe ser la que genere empleo sino la que genere el contexto idóneo socioeconómico para que los que sí generan empleo de calidad puedan seguir haciéndolo" y poder así "revertir la situación tan lamentable en desempleo".



A tenor de la "terrible" cifra de más de 105.000 parados en Extremadura, la diputada de la formación naranja ha recalcado que se evidencia que "los extremeños siguen sufriendo las malas decisiones del gobierno de turno".



Al mismo tiempo, ha criticado que pese a la situación existente haya "la misma solución" sobre la mesa por parte de la Junta de plantear un plan de empleo que significa que "contratan hoy, el contrato dura seis meses o como mucho un año y de nuevo sitúan a la casilla de salida" a los parados.



Con ello, ha considerado que un plan de empleo como el planteado por la Junta "es un parche que no cierra la herida, que vuelve a estar abierta con más de 100.000 parados" en Extremadura.



De este modo, tras preguntar dónde se destina "todos esos millones que cada año anuncia la Junta en empleo", porque se han producido "ciertos movimientos de dinero" pero "no" se sabe "dónde está el dinero invertido", Marta Pérez ha reclamado la adopción de medidas con "urgencia" porque "es el momento de acabar con esta estafa" que supone la política del Ejecutivo autonómico del PSOE en materia laboral.

Según la diputada, "cada año gastamos millones y millones para que Extremadura vuelva a dar titulares como el de hoy de ser una de las comunidades que más tasa detecta de paro", recordando que hay familias en la región que "están preocupadas y lo están pasando terriblemente mal" con el desempleo.



Finalmente, Pérez ha afirmado también que los datos de paro de enero en Extremadura "no reaccionan" a la subida el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "como se intentó la pasada semana".

Pero, ha augurado que se será "testigos de cómo ese efecto de la subida del SMI se va a notar en las futuras cifras de desempleo" en la comunidad.