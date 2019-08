Monago afirma que es "mala noticia" para Extremadura que PSOE pacte con Bildu en Navarra

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el acuerdo alcanzado por el PSOE con Bildu para gobernar en Navarra es una "mala noticia" para la región, porque esos apoyos "se quieren cobrar con un nuevo modelo de financiación autonómica que tendrá que llevar más dinero, para sostener esos gobiernos en precario" a costa de regiones que lo necesitan como Extremadura.

En este sentido, Monago ha asegurado que dicho acuerdo "a Extremadura no le va a salir gratis", porque "cuando los nacionalistas lloran es porque quieren mamar del presupuesto" y, "cuando mama el nacionalismo, hay menos para repartir con el resto de comunidades autónomas, con la falta que hace aquí".

De este modo, Monago ha criticado el acuerdo del PSOE con Bildu y ha señalado que "ya no hay ninguna duda que los socialistas están dispuestos a llegar acuerdos con quien haga falta con tal de conseguir el poder", recordando que ya lo hizo con los separatistas catalanes y ahora con los herederos de ETA.

Un acuerdo que tiene una factura "que ya han empezado a pagar" destacando los homenajes a etarras ante los que el Gobierno de España no actúa, o "incluso en Extremadura, donde se ha querido hacer a un monumento en memoria de Miguel Ángel Blanco en Guareña y el PSOE ha empezado con los disimulos" lo que ha supuesto "un escándalo a nivel nacional" y que es debido a "no querer molestar a sus socios".

Además, ha lamentado que Fernández Vara haya sido "el único barón socialista" que ha justificado el acuerdo diciendo que "no hay pacto" cuando "todos los españoles estamos viendo un acuerdo claro con los herederos de ETA".

El presidente del PP también ha mostrado su preocupación de no haya gobierno en España porque "hay muchas cosas pendientes importantes para nuestra región" y se ha preguntado "qué va a pasar" con las obras del tren de alta velocidad, que necesitan un presupuesto intenso para terminarlas y que se puedan abordar las mercancías, con la subida de sueldo a funcionarios y pensionistas o con el plan de empleo que tanto se le pedía a Rajoy y que es muy necesario porque Extremadura lidera el paro a nivel nacional.

Mientras tanto, ha continuado, ha criticado que a Fernández Vara ya se le haya olvidado su compromiso de "gobernar como si no tuviera mayoría absoluta" y lo haga "como le gusta al PSOE, con el rodillo" ya que, incluso ante pronunciamientos en contra de los tribunales, la Junta continúa aplicando sus políticas como ha ocurrido con la incorporación de los interinos docentes, que será el 10 de septiembre a pesar de que existen sentencias que obligan a que sea el día 1 del dicho mes, o con la anulación de la adjudicación de cinco rutas de transporte escolar por fallos en medidas de seguridad, ante lo que Monago ha asegurado, que en el gobierno extremeño "nadie reconoce nada".

"Y si no le gustan mis principios, los cambio" ha afirmado Monago, en relación al cambio de postura de Fernández Vara respeto a la ley de limitación de mandatos, ya que, según ha recordado, en febrero de este año decía que iba a ser su última legislatura pero ahora dice que "sino, cambio la ley y me quedo". "Eso no es gobernar como si no tuviera mayoría, sino aplicar el rodillo" ha sentenciado.

Asimismo, ha continuado, reconocen que hay irregularidades en la concesión del contrato de las ambulancias a "furgonetas Tenorio" pero "nadie toma ninguna decisión" porque, a pesar de que el PP lleva denunciándolo desde el minuto 1, "va a llegar al fin de la vida útil porque el PSOE y Vara quieren que llegue".

También ha lamentado la situación que atraviesa la sanidad extremeña, en la que a pesar de que se gastan 50 millones de euros más en personal, seguimos sin médicos, o de que se gastan 200 millones de euros más en gasto corriente pero hay "problemas en todas las áreas de salud" o que pusieran un poste de publicidad antes de la campaña electoral anunciando la "próxima construcción" del Hospital Don Benito-Villanueva y ahora, cuando han pasado las elecciones, reconozcan que "es un proyecto a medio-largo plazo, "es decir, que no va a haber hospital en esta legislatura".

Por último, y ante preguntas de los medios de comunicación sobre la propuesta de Pedro Sánchez de trasladar organismos públicos a zonas despobladas para luchar contra la despoblación, Monago lo ha calificado como una "ocurrencia" y, ha propuesto más infraestructuras y pagar menos impuestos para fijar la población en esas zonas.