PSOE pide a Alfredo Aguilera que "se marche" y se defienda como ciudadano más tras condena

El secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha pedido al alcalde del Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, que "se marche" y se defienda "como un ciudadano más", ya que no se puede "aguantar ni un minuto más a un alcalde condenado por violencia de género".



Ferreira, en una rueda de prensa en Mérida, ha precisado que "no es labor" del PSOE enjuiciar a nadie pero que los socialistas, en este caso, se basan en una sentencia en la que se establecen una serie de hechos probados y en la que se le condena a Aguilera por maltrato hacia su exmujer.



Ante ello, el socialista ha demandado al PP de Extremadura que sea "claro y transparente" con la ciudadanía extremeña, ya que, a pesar de que los 'populares' anunciaron que cesaba de sus cargos a Aguilera, el PSOE Extremeño quiere conocer si "apoya o no apoya al alcalde de Malpartida", así como si el primer edil "es del PP o no lo es".



"Si lo es, ¿qué sentido tiene que lo cesen de sus cargos orgánicos e institucionales y lo dejen al frente del cargo donde más capacidad de decisión tiene, precisamente como alcalde?. Y si no es alcalde del Partido Popular que nos expliquen por qué nada ha cambiado en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres", se ha preguntado.



En este sentido, Juan Ramón Ferreira ha expuesto que Alfredo Aguilera se sostiene en cinco concejales del PP que ostentan áreas de gobierno, además de añadir que el PSOE no entiende el "silencio cómplice e indigno" del PP ante su ofrecimiento de poner sus concejales a disposición de los 'populares' para elegir a un nuevo alcalde o alcaldesa de ese partido para el municipio cacereño a través de una moción de censura.



El secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura ha apuntado que la violencia de género es un tema "muy serio" en un país en el que han muerto asesinadas por esta causa más de 1.000 mujeres desde que se contabilizan estos casos o que se han registrado más de 40.000 denuncias en lo que se lleva de año.



REGENERACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA



En su intervención ante los medios, Ferreira ha abogado por que todos los partidos deberían ponerse "muy en serio a recuperar la confianza" de los ciudadanos, así como tener como "principal punto transversal" la regeneración política.



En este sentido, ha recordado que hace años el PSOE estableció un "estricto código ético" para que nadie quedase impune y que recoge que, un militante socialista que tenga un cargo institucional debe cesar de sus cargos orgánicos e institucionales y ser suspendido de militancia cuando se le abra juicio oral por causa penal.



Por ello, ha incidido en que si en Malpartida de Cáceres el alcalde fuese del PSOE no es que no sería alcalde sino que, como ha recalcado, "no hubiera sido ni candidato", porque en el momento de las elecciones municipales Aguilera ya tenia abierto juicio oral.



Así, Ferreira ha indicado que la regeneración política no solo debe ser cosa de un partido y ha mostrado su pesar de que en la última encuesta del CIS los ciudadanos hayan vuelto a situar a los políticos como uno de sus problemas.



En este sentido, Juan Ramón Ferreira se ha referido a una encuesta en relación al acuerdo que ha permitido que en el Ayuntamiento de Badajoz gobiernen por periodos de dos años durante esta legislatura el PP y Ciudadanos y cuyo resultado "viene a corroborar" lo que ya pensaba el PSOE y que era que los ciudadanos desaprobaban dicho acuerdo y los "salarios a medida".



Así, ha criticado que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, se ha dedicado desde las elecciones a "regenerar su futuro" al irse al Senado, ha dicho, además de añadir que "tan importante como regenerar su futuro es regenerar la política", mientras que el acuerdo en Badajoz lo que hace es "degenerarla".



Por ello, ha pedido a Monago, al PP y a Ciudadanos que "hagan algo para que ese acuerdo no siga adelante", porque se ha mostrado seguro de que dentro de cuatro años los ciudadanos se lo van a decir en las urnas pero quizá en ese tiempo será "demasiado tarde".



En este sentido ha recordado que el PSOE fue en Badajoz la fuerza más votada y podría estar gobernando si hubiera entrado en "cambalaches", aspecto que no hizo, ha precisado.



Finalmente, Juan Ramón Ferrerira ha tenido un recuerdo para 'Las 13 rosas' en el 80 aniversario de su asesinato y que coincide con los diez días en vigor de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, que busca "dignificar y recuperar" la memoria de los que lucharon por la libertad y la democracia en España.