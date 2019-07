C´s critica la inacción de la Junta en Sanidad y exige medidas urgentes

Los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos encargados de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, Encarna Martín y José María Casares, han criticado la "inacción" de la Junta de Extremadura en Sanidad y han exigido "medidas urgentes" ante la falta de profesionales en los hospitales de la región.

Así, Encarna Martín ha recalcado que hay "un gran desencanto" en todos los hospitales Extremadura "por falta de profesionales especializados" a lo que ha añadido que "no se están cubriendo las bajas incluso hay que cerrar algún servicio".

Este ha sido el caso del nuevo Hospital de Cáceres donde "han cerrado la planta de cirugía vascular y angiología y la han llevado a Badajoz hasta el 26 de agosto que retomen su trabajo los dos profesionales que han cogido vacaciones" ha lamentado Martín quien ha criticado que esta situación es "increíble" y conlleva al paciente "inestabilidad y un coste adicional".

"Se dieron mucha prisa en abrir el Hospital Universitario de Cáceres pero hay falta de profesionales y los que hay se les está exigiendo que cubran el trabajo de esos profesionales que no están, es decir, se está sobrecargando las funciones de los profesionales sanitarios", ha señalado la diputada de la formación naranja.

En este sentido Martín ha indicado que en Plasencia "también existe falta de profesionales" lo que conlleva "la ampliación de las listas de espera en algunas áreas porque no se están cubriendo bajas" por lo que "hay un deterioro en la atención de los pacientes".

"En el Hospital de Plasencia se hicieron 6 quirófanos pero todavía no hay ninguno abierto y estamos esperando a que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se pronuncie", ha manifestado Martín.

Además, la formación naranja ha destacado que existe "un verdadero problema" en el servicio de Traumatología del SES "tanto en la lista quirúrgica como en consultas".

Por otra parte, y en lo referido al Hospital Don Benito-Villanueva, la diputada de Ciudadanos ha recordado que hace unos días se cayó parte del techo del hospital y ha anunciado que en la tarde de este miércoles la agrupación de Ciudadanos en la localidad además de protestar por la adjudicación de un nuevo hospital también los harán porque "se mantengan las instalaciones en buenas condiciones para evitar accidentes de este tipo".

"Nos vamos a seguir manifestando hasta que el consejero y la Junta decidan construir el nuevo Hospital de don Benito-Villanueva que se prometió hace más de 10 años y del que ni siquiera está adjudicado el terreno de modo oficial y serio", ha reivindicado la diputada de la formación liberal.

Cabe destacar que la diputada extremeña en el Congreso, María José Calderón, ha registrado este miércoles una pregunta dirigida al Gobierno en funciones de la nación donde le cuestiona si en este hospital comarcal se cumple la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, qué indicadores utiliza el Ejecutivo "para garantizar la equidad y la calidad sanitaria interterritorial" y si tiene pensado colaborar con alguna partida presupuestaria para la construcción del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva.

"CRISIS" EN LA SANIDAD EXTREMEÑA

Martín ha asegurado que hay una "gran crisis" en la Sanidad extremeña y ha apuntado que en la región nos estamos quedando sin MIR "o muchos de los MIR se han marchado por la precariedad laboral".

"Estaban contratándoles por cortos periodos de tiempo que los hacían prorrogables pero en cuanto otros hospitales les ofertan una estabilidad en tiempo evidentemente se marchan", ha afirmado.

A su vez a diputada de Ciudadano en la Asamblea de Extremadura ha indicado que Vergeles "no ha tomado medidas ni ha sido previsor ante los problemas que están surgiendo; no ha tenido en cuenta que hay que cubrir las bajas de verano y que cada vez tenemos menos especialistas en cada hospital".

"Además, vamos a contar con otro problema y es que en un corto plazo de 10 años, 1 de cada diez médicos estará en edad de jubilarse y como este consejero siga con estas previsiones pésimas esto va a ir a peor", ha asegurado.

La diputada de la formación naranja ha indicado que espera que no ocurran "más desgracias porque el gobierno regional no tome las medidas oportunas" y ha advertido que los profesionales "están perdiendo condiciones laborales y no lo vamos a consentir".