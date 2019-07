Pernoctaciones en apartamentos turísticos de Extremadura se disparan un 60% en junio

Ep



El número de pernoctaciones en apartamentos turísticos de Extremadura el pasado mes de junio ha sido de 20.276, lo que supone un incremento del 59,5 por ciento con respecto a las 12.707 registradas en el mismo mes de 2018, según los datos de la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).



En cuanto al número de viajeros, en los apartamentos turísticos de la región se alojaron 11.530 personas en junio, 4.432 más que un año antes, lo que refleja un incremento del 62,4 por ciento. De ellos, 9.517 eran de nacionalidad española y 2.012 extranjeros.



Cabe destacar que este incremento en el número de viajeros alojados en los apartamentos turísticos de la región coincide con un importante aumento del número de establecimientos abiertos.



Según los datos del INE, el número de estos alojamientos en Extremadura ha pasado de 474 a 679 entre junio de 2018 y el mismo mes de este año, es decir, un incremento del 43,2 por ciento. En cuanto al número de plazas ofertadas, se ha pasado de 2.031 a 2.993, es decir, 962 más, lo que supone un aumento del 47,3 por ciento.



Con todo, la estancia media en los apartamentos turísticos de Extremadura fue de 1,76 días, la cifra más baja de todo el país, donde la media es de 5,24 días.



El avance experimentado por los apartamentos turísticos ha impulsado el balance de las pernoctaciones y viajeros en los alojamientos extrahoteleros en Extremadura en junio, que se han incrementado un 16 por ciento en ambos casos, con un total de 85.521 y 41.875, respectivamente.



En el caso de los alojamientos de turismo rural se han registrado 17.618 viajeros en la región, que son 1.139 más (+6,9%) que el año anterior. Y el número de pernoctaciones fue de 35.182, lo que arroja una estancia media de dos días, también por debajo de la media nacional, que fue de 2,39.



Los precios en alojamientos de turismo rural cayeron en Extremadura un 2,91 por ciento en el último año, mientras que en el conjunto nacional crecieron un 1,75%.



Los camping extremeños también han mejorado sus registros con respecto a junio del año pasado, aunque de una forma más moderada, al pasar de 11.029 a 11.349 viajeros alojados, y de 26.358 a 26.467 pernoctaciones, lo que supone un avance de apenas un 0,4%, para una estancia media de 2,33 días (3,98 en la media nacional).



Finalmente, los albergues son los únicos que pierden viajeros, al pasar de 1.479 a 1.378, es decir 101 menos (-6,8%), que estuvieron una media de 2,61 días, en este caso, sin embargo, por encima de la media nacional, que fue de 2,46 días.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) en España superaron los 12,7 millones en junio, un 3,7% más que en el mismo mes de 2018, si bien reflejan una caída del 0,6% en los seis primeros meses del año.



En junio, las pernoctaciones extrahoteleras de residentes subieron un 9,1%, mientras que las de no residentes crecieron un 0,1% respecto al mismo periodo del año pasado. La estancia media se situó en 4,3 pernoctaciones por viajero, según los datos provisionales de Estadística.



Del total de pernoctaciones, las de residentes contabilizaron 5,3 millones en mayo, con 1,7 millones de viajeros, mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) alcanzaron los 6,5 millones, con algo más de 1 millón de viajeros. Del resto del mundo, se registraron 873.496 pernoctaciones, con 215.947 viajeros.



CAEN UN 1,2% EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos descendieron un 1,2% en junio. En este tipo de establecimientos, las realizadas por no residentes bajaron un 2,9% y las de españoles subieron un 3,5%.



Estadística explica que las tasas de variación anual de las pernoctaciones en apartamentos presentan un descenso a lo largo de los últimos meses, con excepción de abril coincidiendo con Semana Santa, debido a que muchos se están reclasificando pasando a considerarse viviendas de uso turístico y saliendo, por tanto, del análisis realizado por el INE.



La estancia media se recortó un 2,7% respecto a junio de 2018, situándose en 5,2 pernoctaciones de media por viajero. En junio, se ocuparon el 38,8% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 0,5% más que en el mismo mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana fue del 43,2%, un 3% más.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) bajó un 0,3% respecto a junio de 2018. La tarifa 'touroperadores y agencias de viajes', que acapara el 50% en la estructura de ponderaciones, apenas varió.



Por mercados, las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 71,8% del total, siendo Reino Unido el primer mercado emisor, con más de 2 millones de pernoctaciones, un 3,3% menos que en junio de 2018. El siguiente mercado emisor es Alemania, con 550.515 pernoctaciones, un 15% menos.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más 1,9 millones de pernoctaciones (-8%), mientras que la Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación registrada (81,2%) de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el destino preferido con 775.291 pernoctaciones y la mayor ocupación (83,3%). Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Benidirm.



CATALUÑA MANTIENE LIDERAZGO EN CAMPING



En cuanto a los campings, las pernoctaciones aumentaron un 12% en junio, por el aumento del 15,2% de las de residentes y el alza de 8,1% de los no residentes.



En junio se ocuparon el 38,4% de las parcelas ofertadas, un 4,4% más que en el mismo mes de 2018. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanza el 43%, con un aumento anual del 7,1%.



El 43,8% de las pernoctaciones en campings correspondieron a visitantes extranjeros, con Países Bajos como país emisor a la cabeza, con el 24,4% del total de las pernoctaciones de no residentes, y un aumento del 12,6% respecto a junio del año anterior.



El Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 3,1% en tasa anual. La tarifa 'bungalow' crece un 4,3% en junio respecto al mismo mes del año 2018.



Por comunidades, Cataluña es la preferida en campings, con más de 2,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 13,3% respecto al mismo mes de 2018. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación de las parcelas ofertadas con el 68,9%.



Por zonas turísticas, la Costa Brava es el destino preferido, con un millón de pernoctaciones. La Costa Blanca alcanza la mayor ocupación, del 69,7% de las parcelas ofertadas, mientras que los puntos turísticos con más pernoctaciones son Torroella de Montgrí, Mont-Roig del Camp y Benidorm.



UN 7,1% MÁS EN TURISMO RURAL.



De su lado, los alojamientos de turismo rural registraron un aumento del 7,1% en pernoctaciones durante en el mes de junio, impulsadas por el repunte del 8,7% de las realizadas por los residentes y del 4,3% de los no residentes.



El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) registró un incremento del 1,7% respecto a junio de 2018. Por su parte, la tarifa 'fin de semana' subió un 2,09% en tasa anual.



En junio, se ocuparon el 20% de las plazas en establecimientos rurales, con un aumento del 5,2 respecto al mismo mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 35,2%, con un aumento del 12%.



Por comunidades autónomas, Islas Baleares fue el destino preferido, con 166.405 pernoctaciones, un 2,7% más que en junio de 2018, además del mayor grado del ocupación (54%). Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca es el principal destino, con 134.829 pernoctaciones. La isla de Menorca alcanza la mayor ocupación, el 63,9% de las plazas ofertadas.