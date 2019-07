Adrián Lastra: "Entrar en el Teatro Romano de Mérida me mareó y me abrumó"

El polifacético actor Adrián Lastra participa en Metamorfosis, la obra estrella de la 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, junto a otros nueve actores capitaneados por Concha Velasco.

No es el único actor debutante en esta representación, pero se confiesa con nervios por el estreno de una obra que sólo se representará en el Teatro Romano emeritense.

Cuenta que él no era mucho de clásicos pero no dudó en aceptar la propuesta del director David Serrano para esta representación de humor y amor que tendrá once funciones, durante dos semanas.

Es su primera vez en Mérida, ¿cómo lo está llevando?

Con mucha ilusión y muchos nervios. Me habían hablado de Mérida actores que ya han pasado por aquí y yo quería verlo con mis propios ojos y comprobar esa sensación.

Me impactó mucho cuando vine a ver Prometeo. La obra fue una maravilla pero ya el hecho de entrar al Teatro Romano me mareó y me abrumó.

Será un debut privilegiado al lado de Concha Velasco y ocho actores más tan reconocidos,....¿qué representa?

Con muchos de ellos ya había trabajado, anteriormente. Con Concha trabajé también en Velvet. Pero, cuando me llamó David para que estuviera en esta obra en Mérida y me dijo el elenco, no tuve que pensar nada.

Además, como esta obra nace aquí y muere aquí, me dije 'vamos a aprovechar, esto es un sueño'.

¿Qué podemos esperar de Metamorfosis?

Se verá lo que escribió Ovidio, contado como lo hizo Zimmerman, que eligió esos diez mitos, más otras adaptaciones que hizo David, como por ejemplo la escena de Eco y Narciso, que es un personaje que hago yo.

Contamos que los mitos no son solo mitos, tienen mucha verdad. Yo creo que cada persona tiene que hacer la lectura que crea conveniente de la obra. Yo como actor voy a expresar una cosa pero según esté el público así lo va a recibir.

En Metamorfosis, hay mucho humor, mucho amor, drama, tragedia... Y lo bueno que tiene esta adaptación de Zimmerman es que de repente llega la comedia.

Y, Concha es un hilo conductor que es un privilegio escuchar como espectador.

Además de Narciso, que ha citado, ¿cuáles son sus otros personajes en esta obra?

Cada actor hace ocho personajes. Yo al principio hago de sirviente de Midas, que es Pepe Viyuela; hago también del personaje del rey Ceix, con Ángela Cremonte, que es Alcíone; hacemos la historia de Orfeo y Eurídices, que en ese caso soy Orfeo; y la de Eros y Psique, que en ese caso soy Eros, el dios del amor. Y luego, sobre todo, hay mucho coro y mucha figuración.

¿No hay un único protagonista en el montaje, entonces?

Cada actor tiene una o dos escenas donde es el centro, el protagonista y, en todo lo demás, es parte del coro o la figuración.

SI la representación tiene humor, imagino que los ensayos habrán sido también divertidos. ¿Puede contar alguna anécdota?

Hay muchas. Por ejemplo en la historia de Pomona y Vertumno, que hacen Belén Cuesta y Secún De la Rosa, y en la que Edu Soto, Pepe Ocio, Ángela Cremonte y yo hacemos de pretendientes, a nosotros cuatro que hacemos de coro nos costaba aguantar la risa con la interpretación de Según De la Rosa y Belén Cuesta.

Ensayando esa escena yo me tiraba en el suelo de la risa y no podía ni decir mi texto.

¿Te gustaban los clásicos antes de sumarte a este proyecto?

No era mucho de clásicos. De hecho, cuando David Serrano me dijo que quería contar conmigo y me pasó el texto le dije que no era capaz. Son textos muy complicados y todo lo que yo he hecho ha sido teatro contemporáneo, musical...

No sabía por dónde empezar a trabajar por ejemplo un monólogo de Narciso. Pero me lancé a la piscina sin tener miedo. Y nunca mejor dicho lo de la piscina porque en la obra nos metemos en una piscina.

¿Habrá una piscina sobre el escenario?

En toda la escenografía, tenemos plataformas circulares de césped, algunas giratorias, y todo lo demás es una piscina en la que a veces nos sumergimos.

¿Nos impactará la escenografía?

Es muy bonita. Es algo que puede ser minimalista porque es pequeñita, dejando al descubierto el teatro con todas las columnas, pero todo el suelo es muy elegante, con el juego de luces que ha hecho Cornejo. J

uan Gómez Cornejo es para mí uno de los mejores iluminadores que hay en este país.

Ha hecho varios trabajos de humor en cine y televisión pero,... ¿es un tipo bromista fuera de cámaras?

Sí. Tengo mucha parte seria de mí pero soy un payaso, soy bastante tonto. Sin embargo, en esta comida de Metamorfosis yo no tengo nada cómico. Lo que hago aquí es drama o tragedia.

Desde 2012 para acá, han sido años de premios y nominaciones, uno de ellos fue un San Pancracio de los que se entregan cada año en Cáceres ¿cómo recibió ese galardón?

No me gusta darle mucha importancia a los premios porque el ego es muy peligroso en ese sentido.

Yo considero un premio como una palmada en la espalda que me dice 'sigue haciendo lo que haces por lo que haces mola mucho, sigue por ese camino'.

Yo en ese sentido me siento feliz por mi familia, por mis padres. Porque para mí el premio es trabajar, que me den un premio y el año siguiente siga trabajando.

¿En qué otros proyectos está metido en estos momentos?

Acabo de terminar el final de Velvet, el capítulo especial que hicimos. Y, estoy ensayando una película que empezaremos a rodar en octubre y que es para mí un proyecto casi personal, una de las películas más grandes que de momento he hecho, tanto por el personaje como por el nivel de producción. Es otro tipo de perfil, que no tiene nada que ver con la comedia, es para ir al otro lado completamente.

Para mí, es una de las grandes apuestes que han hecho por mí, y también una apuesta mía personal de meterme en ello.

Tuvo una etapa de muchos musicales, ¿volveremos a verle en ese género?

Me dejo llevar mucho porque no me gusta pensar en el futuro, pienso siempre como que no existe y me gusta que me sorprenda. Si sale un musical, quieren contar conmigo y me apetece, pues tiraré para adelante con ello.

Lo malo de un musical es que es complicado compaginarlo con otros proyectos. Llevo 14 años haciendo teatro musical y doce o diez de esos años lo he compaginado siempre con tele y con cine.

Vengo de hacer musicales de cuatro horas y media cada espectáculo como es el caso de 'Hoy no me puedo levantar', y compaginarlo con rodajes es complicado.

Desde que empezó en el mundo del espectáculo, no han parado de surgir proyectos, ¿se siente afortunado en un sector en el que puede haber momentos críticos?

Esos momentos llegan, y van a llegar, obviamente. Este oficio es un mar en el que vas cogiendo olas y hay momentos en los que, hasta que te llega otro periodo de olas, muchas veces puedes estar cinco minutos en el agua que conlleva en el mundo real a un año o dos años de espera.

Yo por suerte, de momento, desde que empecé cantando con 19 años he estado trabajando siempre, ya haya sido en teatro musical, haciendo televisión o haciendo cine. Pero sé que, en algún momento, va a llegar ese lago de calma.