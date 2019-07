Exito del Alcazaba Festival al ritmo de los 90 con Safri Duo, Chimo Bayo o Sensity World

Cabe subrayar que, por el escenario, pasaron algunos de los nombres más representativos de la época como Safri Duo, Chimo Bayo o Sensity World.



Las primeras en subir al escenario fueron algunas de las grandes féminas de la música dance de los noventa, como Ku Minerva, que abrió un espectáculo que duró más de cuatro horas con su 'Estoy llorando por ti', y a la que siguieron Kriss y su 'Tonight' y Rebeca con sus temas 'Because the night', 'Duro de pelar' o 'Bailando'.



Repetían en la cita Paco Pil, que recordó temas como 'Viva la fiesta' y 'Johnny Techno Ska', y Chimo Bayo, con sus hits 'Tía Enriqueta', 'Así me gusta a mí' y 'Bombas'.



El maestro de ceremonias, Fernandisco, también repetía en la cita que fue dando paso también a los grandes éxitos a nivel internacional de la década. 'Paradise' y 'Flyin Free', en la voz de Marian Dacal, una de las voces más reconocidas de la época; 'Number One' de Alexia o 'All Right' de Double Vision, fueron algunos de los temas que el público pudo bailar hasta las dos y media de la madrugada, cuando 'Sensity World' subió al escenario para ofrecer su mítico 'Get in up', repitiendo la acogida del año pasado.



Uno de los momentos más esperados de la noche fue el protagonizado por Safri Dúo. Los daneses llenaron la Alcazaba de percusión con un remix de sus temas más conocidos, con el que los organizadores pretendían ofrecer un "gran reconocimiento a Badajoz, a su carnaval y a sus gentes".



La noche y la música en el Alcazaba Festival 2019, sin embargo, continuaron más allá del XXL 'Vive la Fiesta', ya que nada más terminar éste, comenzó la Alcazaba Dj Nigth, a cargo de los portugueses 'DopeNope'.

El promotor del concierto, Carlos Lobo, ha subrayado que "estamos muy satisfechos con el resultado de esta edición", recordando que, en la noche del viernes, el protagonista fue Pablo López, con "un concierto de altura y la fiesta que hemos vivido hoy es difícil de olvidar".