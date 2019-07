Amaia Salamanca: Cuando José Carlos Plaza me llamó para hacer Io era un "si" absoluto

La actriz Amaia Salamanca será Io en la obra 'Prometeo' de José Carlos Plaza, un personaje que muestra a una mujer perseguida y que lleva una máscara para no ser reconocida.

Es su segunda actuación en Mérida tras haber sido Electra en 'La Orestiada' de 2017, con el mismo director, que le hizo no querer regresar a este festival por todo lo que le removió aquella representación. Sin embargo, ante una nueva llamada de José Carlos Plaza con una versión de Luis García Montero es un 'sí' absoluto, señala.

Tras su debut en Mérida con La Orestiada en 2017 dijo que no regresaría a Mérida, pero aquí está, ¿qué pasó entonces y qué ha pasado ahora?

Que no se me malinterprete por eso porque en Mérida el público es maravilloso, siempre está a favor y nos da mucha energía. Pero, es verdad que en ese momento lo pasé mal, también porque estaba compaginando hacer Electra en 'La Orestiada' con el personaje principal de la serie 'Tiempos de Guerra'.

Eran muchas cosas a la vez y para mí era muy importante debutar bien y sentirme orgullosa del trabajo realizado. Por eso, me consumió muchísimo y dije 'no más'.

Pero, esto te tira tanto que volver para mí siempre ha sido una opción. Y cuando José Carlos Plaza me llamó para interpretar a Io lo tenía clarísimo. Además con una versión de Luis García Montero, que como escribe es una maravilla, era un 'sí' absoluto

¿Está disfrutando con su texto, entonces?

Con el mío y, con el de toda la obra, porque lo que hace Luis García Montero es versionar una obra llevándola a la actualidad. Son clásicos de la mitología griega que hacen que el espectador se vea reflejado en esos personajes y en lo que sucede.

Me gusta estar aquí y dar un poco conciencia sobre lo que sucede en la sociedad.

¿Cómo describe a este Prometeo?

Se habla un poco de la esperanza. Prometeo es quien le entrega el fuego a los mortales y todos los dioses se enfadan con él, lo destierran y lo encadenan.

No consideran que haya que darle el fuego a los mortales porque van a hacer cosas malas así. Pero, realmente, con el fuego se consiguen cosas buenas y cosas malas.

Esa es la raíz de todo. Y a pesar de que haya gente mala, si lo llevamos al caso de La Manada o a la violación, que son temas que se van a ver aquí, hay que tener esperanza por el ser humano.

Y, eso es lo que el Prometeo anciano, que es Lluis Homar, quiere transmitir al Prometeo joven, Fran Perea. Que siga pensando que los seres mortales merecen la pena.

Viene a decirle que él ha hecho bien en darles el fuego porque, se equivocan muchas veces pero al final tiene la esperanza de que van a ser buenos.

Y de su personaje, Io, ¿qué puede contar?

Io es una doncella que está desterrada. Era el amor de Prometeo pero, cuando se va a casar con él, Zeus se fija en ella. Entonces Era, la mujer de Zeus, al ver la locura que tiene el Dios, quiere matarla.

En ese momento, Zeus convierte a Io en ternera para que vaya yendo por los caminos ella sola y que nadie la descubra. Es una mujer que huye, una mujer perseguida, que tiene una máscara encima.

Y, en ese mensaje sobre si darle o no el fuego a los humanos, ¿qué transmite Io?

Cuando Io aparece es un recuerdo del Prometeo anciano. Al ir vagando se encuentra con Prometeo, que es el amor de su vida, pero ella tiene una función, la de seguir vagando. Tiene una noche de amor con Prometeo pero, al final, acata su función.

Es bonito ver cómo deja de lado sus sentimientos, de querer estar con Prometeo, pero sabe que su cometido es otro.

¿Cómo será la escenografía para contar esta historia?

Hay muchos cuadros representativos de la historia de Prometeo, de sus recuerdos, de lo que ha ido viviendo. Y como esta obra trata la crueldad, la violencia, la fuerza, la libertad y la compasión, el vestuario es muy agresivo, con trajes que pesan muchísimo, con maquillajes que usan arcilla...

Este lunes, hicimos un ensayo y tuvieron que hacerse varios retoques porque no es lo mismo ensayar en una sala en Madrid que hacerlo aquí. Pero, en este sentido, José Carlos es un genio, es resolutivo.

Un genio que le ha llamado dos veces, y eso supongo que reconforta.

Desde luego que sí. Yo estoy feliz de hacer teatro con él. Trabajar con José Carlos Plaza siempre va a ser un placer porque aprendo muchísimo.

Empezó como actriz casi por casualidad, cuando estudiaba una carrera de Administración de Empresa y Derecho, ¿ha pensado qué distinta podría haber sido su vida?

Habría sido diferente, pero ahora no me la puedo imaginar de otra manera que como actriz. Yo era consciente de a lo que iba cuando fui a aquel casting.

Aunque no pensaba que fuera a dedicarme siempre a ello, era una manera de ganar dinero, mientras hacía mis estudios. Lo que pasa es que luego te pica el gusanillo.

¿Podría decirnos el papel con el que más ha disfrutado hasta ahora?

Electra, sin duda alguna. Podría parecer que lo digo porque estoy aquí en Mérida, pero sólo por el análisis de texto que hubo, por lo que sentí y el punto al que me llevó todo, ha sido el que más me ha hecho disfrutar.

Venir a Mérida y de repente ver ese cielo, esas estrellas, esa luna... fue algo que me impresionó mucho. Pero ahora vengo mucho más relajada, el personaje es otro y ya sé donde vengo.

¿Qué hace estos días en Mérida cuando no está ensayando?

Comer jamón y lomo (risas). Con La Orestiada, también lo hicimos. Pero estamos sobre todo atendiendo a la prensa y con ensayos.

Y yo hoy he tenido que venir también antes para pruebas de maquillaje, que todavía no está cerrado, ni tampoco el vestuario.

¿No sabe aún qué va a llevar puesto en la obra?

Lo teníamos claro pero no estaba hecho todavía. He cambiado tres veces de vestido. Io lleva una máscara y cuando se la quita es la belleza personalizada, es la mujer, la madre tierra, y ella tiene que tener mucha fuerza, ser muy bella.

Se está buscando el vestido que tenga esa luz y el peinado idóneo para poner y quitar la máscara.

Entre estas dos obras, que le han traído a Mérida, ¿había vuelto por Extremadura?

No he tenido ocasión. Fíjate que tengo una amiga de Cáceres que vive en Madrid, y mi suegra nació en Badajoz, pero no he venido mucho por aquí.

¿Hay algún otro proyecto que tenga ahora a la vista?

Posiblemente, haya una película, pero todavía no hay nada cerrado.