La Asamblea de Extremadura aprueba la ampliación temporal de la Mesa a 8 miembros

La Asamblea de Extremadura ha aprobado la ampliación del número de miembros de la Mesa de seis a ocho mediante una modificación de su Reglamento con el objetivo de dar cabida al grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, la coalición que engloba a Unidas Podemos, IU, Extremeños y Equo.

La modificación del reglamento se ha aprobado en el Pleno de este jueves con los votos a favor de los grupos Socialista y de Unidas por Extremadura, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Antes de la votación definitiva, se ha votado también tramitar dicha modificación por el procedimiento de lectura única, en cuyo caso todos los grupos han mantenido el sentido de su voto, excepto Ciudadanos, que ha votado en contra, al entender que se debería haber realizado por los trámites ordinarios, en este caso en la Comisión de Reglamento de la Cámara.

Cabe recordar que la ampliación del número de miembros de la mesa, que pasará de los seis de la anterior legislatura, a ocho, se ha introducido a través de una disposición temporal, que da validez a dicho cambio únicamente para los próximos cuatro años, coincidiendo así con la duración de la presente legislatura.

En el turno de fijación de posiciones, Fernando Baselga, de Ciudadanos, ha señalado que no se ha opuesto a la ampliación del número de componentes de la Mesa en coherencia con el cambio realizado la pasada legislatura para que su formación entrara en el órgano de gobierno del parlamento regional a pesar de contar con una única diputada.

No obstante, ha defendido el voto contrario a la fórmula en la que se ha tramitado al considerar que lo que se hace es "mercadear" con la Mesa, con lo que se pierde el respeto a las instituciones y, en consecuencia, a los ciudadanos.

Baselga ha calificado de "auténtica chapuza" el documento elevado al Pleno, y ha dicho que, a pesar de no oponerse a la entrada de Unidas por Extremadura en la Mesa, los grupos parlamentarios deberían ser "mucho más serios" ante esta cuestión.

En su opinión, una modificación "tan importante" no debería haberse realizado por lectura única, sino tras su paso por la Comisión de Reglamento realizando "las modificaciones oportunas" y alcanzando un consenso al respecto.

El diputado de la formación naranja ha señalado además que son partidarios de realizar una modificación "para siempre", no haciendo la "chapuza" de cambiarlo para cuatro años.

En esta línea, se ha preguntado si, en el caso de que la próxima legislatura haya seis grupos, si también entrarán todos en la Mesa de la Cámara.

Por último, ha criticado que la Asamblea se vaya a convertir en el parlamento regional con más miembros en la Mesa, con ocho, los mismos que Andalucía, y un número mayor que muchas cámaras regionales con un número inferior de escaños.

UN DESPROPÓSITO, PARA EL PP

A su vez, el diputado del Grupo Popular Fernando Manzano, ha considerado un "despropósito" la ampliación de la Mesa a ocho miembros y ha señalado que con esta modificación se está dañando la imagen de la institución.

Manzano, que ha señalado que la Mesa no es un órgano político, sino de dirección y ordenación, no necesita que estén todos los grupos representados, y ha lamentado que no se haya aprendido del "error" de la pasada legislatura, cuando se amplió de cinco a seis los miembros para dar cabida a Ciudadanos.

El parlamentario 'popular' ha repasado el número de miembros de la mesa de todos los parlamentos regionales, de tal forma que Extremadura se sitúa en lo más alto junto a Andalucía.

Además, el órgano de gobierno de la Asamblea tendrá un miembro más que el Senado, y uno menos que el Congreso.

Finalmente, ha criticado que sus miembros sean número par, circunstancia que solamente se repite en el parlamento de Castilla y León, así como el procedimiento por el que se a ejecutado la modificación del reglamento, que lo considera "una ocurrencia más" del PSOE y de Guillermo Fernández Vara.

REFLEJO DE PLURALIDAD

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Lorena Rodríguez, ha defendido su apoyo a la ampliación de la Mesa destacando la importancia de este órgano en el sistema parlamentario, con un carácter "institucional".

Asimismo, ha defendido su "absoluta imparcialidad", motivo por el que los componentes de la Mesa se distribuyan atendiendo al principio de proporcionalidad del arco parlamentario, lo cual no podría mantenerse "si fueran absorbidas por el grupo mayoritario y no se reflejase la pluralidad".

Así, considera que esta modificación del reglamento "favorece la participación parlamentaria de todos los grupos parlamentarios", y que además supone un "ejemplo de transparencia" en todos los procedimientos de la cámara" para todas las formaciones.

Finalmente, la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, ha señalado que no entiende qué sentido tiene comparar el caso de Extremadura con otros parlamentos, al tiempo que ha defendido que la Mesa es un "instrumento vivo" que tiene que "adaptarse a las nuevas circunstancias".

Ha añadido que el reglamento de la Asamblea es "la ley que cobija y ordena" la labor de los diputados, que son los representantes de los ciudadanos, con lo que considera apropiado que éste se asemeje lo más posible a la palabra de los ciudadanos en las urnas.

Unos extremeños que, según Garlito, dijeron el pasado 26 de mayo que querían cuatro grupos parlamentarios, de tal manera que el hecho de que estas formaciones estén presentes en el órgano de ordenación de la Cámara es "lo más lógico y coherente".

Finalmente, ha señalado que acotar el cambio a los cuatro años que dura la legislatura es "lo más lógico y coherente", de tal forma que se deje la composición de la mesa de la próxima a expensas de los correspondientes resultados electorales.