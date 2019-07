CCOO: Trabajadores extremeños realizan 100.000 horas semanales por encima de su jornada

Ep

El sindicato CCOO ha calculado que los trabajadores extremeños realizan cada semana en su conjunto unas 100.000 horas semanales por encima de la jornada pactada, una situación que provoca el aumento de los "niveles de beneficio" de las empresas "a costa de una mayor precarización laboral".



Estas 100.000 horas no pagadas a la semana equivaldrían a 2.500 puestos de trabajo de 40 horas semanales, señala CCOO.



Así se recoge en el informe 'La prolongación no retribuida de la jornada laboral' que ha elaborado el sindicato CCOO, y que ha sido presentado este miércoles por el secretaria general del CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, y el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral, Alberto Franco



En concreto, hace referencia a la jornada laboral no retribuida e incluye las extensiones de la jornada pactada que se convierten en habituales y las horas extraordinarias trabajadas, de las que casi la mitad "no se pagan" y se convierten en "horas gratis".



En Extremadura la cifra de personas que han trabajado a jornada completa con una jornada efectiva superior a la jornada pactada durante 2018 fue de casi 11.000, por lo que, el 5 por ciento de la población asalariada con jornada completa "prolonga su jornada por encima de la pactada".



En ese sentido, Encarna Chacón ha señalado que es una jornada "no pagada y no cotizada" lo que hace que suponga "un fraude por parte de los empresarios tanto a los trabajadores como a la Seguridad Social", tras lo que ha resaltado que este exceso equivale en Extremadura a "2.500 puestos de trabajo durante 40 horas a la semana".



Según señala este informe, el perfil del trabajador en España con estas condiciones sería el de un hombre de 30 a 49 años dedicado al sector servicios y con una ocupación "muy profesional", por lo que Encarna Chacón ha añadido que la precariedad también está en los "puestos cualificados".



De acuerdo a los datos ofrecidos por el sindicato, en Extremadura el coste laboral es menor que la media española, en concreto, de 16,8 euros, por lo que el coste anual de esa prolongación de la jornada sería de 88 millones de euros.



Ante esta situación, Encarna Chacón ha reclamado a la administración pública que dote de "recursos suficientes" a la inspección de trabajo para "saber realmente" la jornada de trabajo que se realiza.



CONTROL HORARIO



Así, y a preguntas de los medios sobre la implantación del control horario en Extremadura, Chacón ha afirmado que CCOO aún no tiene "datos cuantitativos" ya que no saben si la Inspección de Trabajo "ha empezado a actuar ya" en este sentido, por lo que instan a la Junta a visitar las empresas para ver "si se está cumpliendo", aunque ha asegurado que "lo más eficiente" en estos casos es la digitalización del control horario ya que "el papel puede confundir de alguna manera".



Respecto a las horas no retribuidas de los trabajadores que cuenten con jornada reducida, la dirigente regional de CCOO ha explicado que en ese caso tendrán que ser ellos mismos los que comuniquen la situación ya que "es difícil poder detectarlo", aunque asegura que la Inspección de Trabajo "nunca va a sancionar a un trabajador que haga exceso de jornada", en todo caso, va al empresario que es "el responsable de la regulación".



NEGOCIACIÓN COLECTIVA



Por su parte, el secretario de Elecciones Sindicales, Salud Laboral y Negociación Colectiva de CCOO Extremadura, Alberto Franco ha indicado que es un año "álgido" ya que de los 37 convenios sectoriales "que hay en la región" existen 22 que son "susceptibles de ser firmados este año", de este modo, ha añadido que el convenio del campo es el "más importante" en Extremadura ya que afecta a casi 65.000 personas



Asimismo, ha hecho un llamamiento a la patronal para recordar un acuerdo firmado en el año 2017 en Madrid en el que pactaban con los sindicatos "una subida salarial que duraba hasta el año 2020", y en el que se decía que en 2019 tenía que haber una subida del 2 por ciento.



En este sentido, ha afirmado que "en el período que queda de 2019" el 60 por ciento de los convenios de Extremadura tienen que "ser renovados" por lo que se va a exigir esa subida salarial, que fija el SMI en 14.000 euros anuales en la región.



Por ello ha dicho que los empresarios aumentan su beneficio "a costa de las espaldas de los trabajadores", ya que estos últimos han tenido "subidas ínfimas" en el salario "en los últimos años", además ha asegurado que en los convenios sectoriales "lo único que se retocaba era el texto y poco más".



En esta línea, Alberto Franco, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" para que los beneficios de los empresarios "se vean repercutidos en las nóminas" e insta al gobierno de España en funciones a derogar la reforma laboral del Partido Popular "que tanto daño ha hecho en España y más aún en Extremadura".