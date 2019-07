51 personas fallecieron en carreteras de Extremadura en 2018, 11 menos que el año anterior

Ep.



Un total de 51 personas fallecieron en las carreteras de Extremadura durante el pasado año 2018, lo que supone once menos que el año anterior, cuando fueron 62 las víctimas de accidentes de tráfico en la región.



Por provincias, en la de Badajoz fallecieron 32 personas en las carreteras durante 2018, lo que supone cuatro menos que el año anterior, según los datos que ha presentado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).



Por su parte, en la provincia de Cáceres fallecieron en 2018 un total de 19 personas en las carreteras, lo que supone siete menos que el año anterior, cuando se contabilizaron 26 muertos.



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, un total de 1.806 personas fallecieron en las carreteras españolas durante los 12 meses de 2018, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyo responsable, Pere Navarro, ha destacado que son 24 menos que en 2017.



"Es una pequeña reducción", ha reconocido Navarro, que sin embargo ha destacado que se trata de "un pequeño paso hacia la mejora" tras varios años en los que no se registraba un descenso.



Se trata de los datos definitivos, a 30 días, de 2018, que se recopilan después de hacer seguimiento a los heridos graves que se registran y que no entran en las estadísticas, a 24 horas, que la DGT hace públicas en enero.



Además de los fallecidos, se han contabilizado 138.609 personas que resultaron heridas en los 102.299 accidentes registrados el año pasado.



Entre los datos que destaca la DGT está el aumento (en un 2%) del número de fallecidos entre los usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas, "que ya son el 48%" del total de muertos en carretera, y el incremento en un 45% de los atropellos, pasando de 103 a 149 los peatones fallecidos en 2018, en relación a las cifras del año anterior.



