Ibarra: "Si nos han dado mayoría absoluta es para que la ejerzamos"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha señalado respecto a los resultados electorales del pasado 26 de mayo en Extremadura que "si nos han dado mayoría absoluta es para que la ejerzamos y no rebajemos nuestras posiciones en aras de un consenso".

Rodríguez Ibarra se ha pronunciado de esta forma en su artículo titulado 'Mayoría absoluta: otra oportunidad' publicado 'El socialista extremeño', y recogido por Europa Press, en el que alude a los resultados electorales del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales.

En ese sentido, Rodríguez Ibarra plantea en su artículo el papel que el PSOE debe reservar a la oposición en las distintas instituciones y en la Asamblea y Junta de Extremadura, una vez que "los votantes han dedicado un porcentaje muy minoritario a los distintos grupos que forman la oposición extremeña", por lo que ha entendido que "sus propuestas no han sido del agrado de ellos".

"Trato de decir que si nos han dado mayoría absoluta es para que la ejerzamos y no rebajemos nuestras posiciones en aras de un consenso" que, según ha apuntado, "en muchas ocasiones, lo que exteriorizan es la falta de confianza en las propias fuerzas y en lo prometido al electorado".

En ese sentido, ha resaltado que si los socialistas tienen "un compromiso claro en asuntos que son de gran transcendencia para los intereses regionales", tendrán que "ir a por ellos independientemente de quienes quieran unir o no sus fuerzas a la nuestra".

"LA OSADÍA DEBE ACOMPAÑARNOS"

Ha defendido por tanto que "la osadía debe acompañarnos en esta nueva etapa", tras lo que ha puesto como ejemplo que "los ministros de Hacienda no tienen ni corazón ni afectos", sino que "solo tienen la llave de la caja y se sientan encima de ella para que nadie la pueda abrir salvo por órdenes superiores o por justicia redistributiva".

"No olvidemos que somos una región que cuenta poco en los índices socioeconómicos y políticos nacionales", ha destacado Rodríguez Ibarra, quien ha señalado que en la región pequeña "la única arma que tenemos es dar golpes que, por nuestra estatura, van siempre a sitios que hacen mucho daño".

Por todo ello, ha advertido que los socialistas no pueden "permitir nunca más que un tren se averíe o se pare por falta de combustible", tras lo que ha reafirmado que la mayoría absoluta de la que dispone el PSOE extremeño "no nos permite el chantaje que otros se pueden permitir si el voto de sus diputados regionales son decisivos para aprobar leyes y presupuestos".

Sin embargo, esa mayoría absoluta "sí permite que se dicte un decreto que multe con 50 millones de euros a Renfe cada vez que esas eventualidades, que se han producido con tanta frecuencia en la legislatura anterior, vuelvan a producirse por causas que nada tengan que ver con situaciones incontrolables por la compañía ferroviaria", ha dicho.

Y es que, según ha defendido, "50 millones no es dinero comparado con el daño que a la imagen de la región le ha hecho esa especie de sabotaje que hemos padecido en estos últimos cuatro años", y que ha supuesto retrotraer esa imagen, "no a la real de 2019, sino a la de los dos primeros tercios del siglo XX cuando cualquier tipo de infraestructura brillaba por su ausencia", ha señalado.

RECHAZA LA LIMITACIÓN DE MANDATOS

Rodríguez Ibarra ha valorado que en esta legislatura, tras gobernar en minoría en la anterior, el PSOE "vuelve a enfrentarse a la realidad regional con el apoyo mayoritario de los extremeños", ya que además de la Junta de Extremadura, gobierna las dos diputaciones provinciales y ayuntamientos como el de Cáceres.

Ante esta situación, Rodríguez Ibarra destaca la "fortaleza" del PSOE extremeño, por la "calidad" de los equipos municipales y la "confianza que genera" el secretario general, Guillermo Fernández Vara, que han sido "los artífices del éxito electoral".

Por eso, el expresidente de la Junta insta reflexionar y evitar que "una mal entendida decisión legislativa eche por tierra o haga explosionar la raigambre y solidez" del PSOE extremeño, debido a que "ya esté cantado que el secretario general de los socialistas extremeños dejará esa responsabilidad dentro de dos años y la presidencia de la Junta de Extremadura, dentro de cuatro".

Destaca que si Fernández Vara deja la secretaría general del PSOE extremeño "debería producirse, salvo situaciones exteriores, una bicefalia con un presidente de la Junta diferente del secretario general del partido", una situación que "nunca habíamos vivido" excepto en el "breve periodo" que transcurrió en 2007 entre la elección Fernández Vara como presidente de la Junta y la celebración del congreso regional donde fue elegido secretario general.

"Créanme si les digo que la experiencia no fue buena, no tanto en ese ínterin, como en el periodo de tiempo que transcurrió entre mi anuncio, en 2006 de no volver a presentarme a la presidencia de la Junta y las elecciones de 2007", con un "candidato nuevo, pero ya decidido con anterioridad".

Un periodo en el que, según confiesa Rodríguez Ibarra, fue "la única vez en la que sentí eso que algunos analistas llaman la soledad del poder", ya que "desde Madrid hasta Mérida se sabía que yo ya no sería candidato a nada y a la nada se redujo lo que hasta entonces era la persona que tenía en sus manos decisiones importantes", ha relatado.

METER LA CUCHARA

Tras este precedente, "no quiero ni pensar cómo pueden ser las cosas si esa bicefalia, en lugar de durar unos pocos meses, dura dos años", tras lo que ha defendido que "jamás habría que haber tomado la decisión de la limitación de mandatos", ya que según ha vaticinado, "ahora serán muchos los que desde dentro, y desde fuera de la organización, pretenderán meter la cuchara para que no decidamos libre e inteligentemente qué es lo que más puede interesar al PSOE de Extremadura".

Una decisión que debe tomarse para que "los socialistas seamos capaces de seguir ofreciendo a los ciudadanos la seriedad y la credibilidad de una organización capaz de hacerse cargo del gobierno extremeño", y que sea "independientemente de cuál sea la persona que decidamos situar al frente de la organización", ha señalado.

De hecho, ha apuntado que "determinada prensa, que siempre ha tratado de influir en nuestra toma de decisiones, ya ha empezado a querer dividirnos", al querer "eliminar de una carrera que aún no ha empezado a buenos y malos candidatos".

Así, ha señalado que "los malos son los que se pegan un tiro en el pie por su radicalismo", tras lo que ha planteado que "debe ser que esos malos candidatos sacan casi el 60 por ciento de los votos en sus localidades debido a su radicalismo".