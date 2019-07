Cs cree que el descenso del desempleo es "poco" comparado con otros meses de junio

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha considerado que el descenso del desempleo es "poco" comparado con otros meses de junio, al tiempo que ha mostrado su preocupación de que "haya un cambio de tendencia".



De este modo, el diputado de la formación naranja ha valorado este martes los datos del desempleo del pasado mes, en el que descendió en Extremadura en 1.770 personas, y ha abogado por "abordar cuanto antes el paro estructural".



"Parece que empieza a disminuir el ritmo pero no obstante habrá que esperar por lo menos hasta septiembre para ver y analizar los datos y saber si esto es algo estacional o continúa así", ha apuntado.



En este sentido, ha señalado que cada vez que disminuye el número de parados su partido se alegra porque, como dijo el portavoz de la formación naranja, Cayetano Polo, en el debate de investidura de Fernández Vara, el objetivo de Cs es "bajar el paro esta legislatura", algo que, a su entender, debe ser el objetivo de "todos los grupos y sobre todo del gobierno regional".



Por otro lado, el secretario de Programas de Ciudadanos Extremadura ha incidido en que "hay que abordar cuanto antes el paro estructural" del región, según ha informado el partido en una nota de prensa.



"Ya estamos en una cifra casi cercana a precrisis, por tanto todo parece indicar que el número de parados que hay en Extremadura ya no se puede reducir por los métodos tradicionales y habrá que abordar el debate de otra forma", ha insistido.



Por ello, ha subrayado que "para ello no cabe otra fórmula que el consenso" y ha destacado que el gobierno tendrá el "brazo tendido" de Cs para esas medidas y espera que esta legislatura sea "recordada como en la que se empezó a poner fin al problema del paro en Extremadura".