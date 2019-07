Fernández Vara: Los políticos "debemos ser capaces de sentarnos para ponernos de acuerdo"

Así, lo ha señalado en el acto público de investidura como Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha procedido a la promesa de su cargo, en el patio exterior de la Asamblea de Extremadura, ante decenas de extremeños y autoridades como la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente del Senado, Manuel Cruz; el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos; o, el secretario de Estado de Política Territorial en funciones, Ignacio Sánchez Amor.

Además, ha asistido la presidenta del Consejo de Estado, Mª Teresa Fernández de la Vega; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán; la directora del INAEM, Amaya del Miguel; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel A. Gallardo y la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, junto a numerosos alcaldes extremeños, envabezados por el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; además de diputados, parlamentarios extremeños, autoridades civiles, militares, eclesiásticas y, rrepresentantes de la sociedad extremeña.

El recién investido Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido la presencia de todas las autoridades y, ha prometido por conciencia y honor en cumplir obligaciones, la lealtad al Rey es la lealtad a España y, cumplir las Leyes que son las que permiten la convivencia y, la época de mayor paz y prosperidad en el país.

Según Fernández Vara, cuando uno cumple años, cada vez nos acordamos de nuestros padres, me acuerdo mucho de los mios, de mi padre, cuando aprobé las oposiciones del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, me dijo que lo más importante en la vida es la sensación del deber cumplido, política buena grande, honesta, la que hace que la gente que no pueda comprarse su futuro, pueda tener un futuro.

Así, ha añadido que "me acuerdo de mi madre, cuando decidí dar el paso en política, me dijo que no me metiera en lios, que no me metiera con nadie y, que la vida nos suele tentar ser estrella del universo y, lo más importante es ser candil en casa y, lo que necesita la gente es ser candiles en sus casa y, eso es lo que debe ser la política, el verdadero sentido es que eres una parte importante de sus vidas y, ellos de la tuya, la necesidad de iluminar a lo más pequeño, a lo más necesitado, a lo que más requieren de nosotros".

El Jefe del Ejecutivo ha recalcado que "vivimos en un mundo de gran complejidad, casi todo está puesto en duda y, vale hacer buenos diagnósticos y, los tratamientos pero, con respuestas no simples, pueden ser sencillas pero, no simples...debemos ser capaces de sentarnos para ponernos de acuerdo y, los políticos debemos a los ciudadanos encontrar puntos de encuentro, para responder a cuestiones que tienen más que ver con desafios globales que, con cualquier otra consideración".

Para Fernández Vara, "es importante que nos autoexaminemos, analizar todo aquello que decimos y ofrecemos cuáles son las consecuencias para el conjunto de la sociedad; obviamente, los extremeños nos han dado una enorme confianza por la participación y, por el resultado, somos gente que exige y que da, que pide y ofrece...no solo somos gente de pedir, somos gente de exigir pero, también de cumplir con las obligaciones, España está en deuda con Extremadura, el mayor ejemplo es el tren".

El Presidente Extremeño ha destacado que "ofrezco lo que tengo, la experiencia, conocimiento....sobre todo, una visión de país, esto no es la suma de 17 trozos, todos tenemos que ser capaces de ent4ender que cada uno aporta lo que tiene, para que cada uno reciba lo que necesita...no hay símbolo más hermoso que todo aquello que nos permite vivir en un mundo más justo".

A modo de conclusión, Fernández Vara ha señalado "como decía Alfredo Pérez Rubalcaba ahora toca trabajar y trabajar, que lo hagamos cada uno, para que cada uno que lo quiera hacer lo pueda hacer con un salario digno y justo".

Carmen Calvo: "Vas a estar acompañado"

La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que Fernández Vara no se va a sentir sólo en las instituciones y, "vas a estar acompañado con lo mejor, la honestidad, el rigor y, el que entiende que la política sólo sirve si se hace algo por lo demás, desde la ética y, sin que se doble ningún solo valor constitucional, porque son los valores de la democracia".

Y, ha recalcado que "nos sentimos muy honrados por tí y, representas una extraordinaria Extremadura, cada vez más conocida y querida en el conjunto de España".